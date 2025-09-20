नवलगढ़ के पूर्व विधायक नवरंग सिंह जाखड़ का 92 वर्ष की आयु में निधन, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार

झुंझुनूं। नवलगढ़ से 2 बार विधायक रहे किसान नेता नवरंग सिंह जाखड़ का 92 वर्ष की आयु में शुक्रवार रात को निधन हो गया। शनिवार सुबह पैतृक गांव घोटू जाखड़ की ढाणी धमोरा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित कई लोगों ने पुष्प चक्र व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।