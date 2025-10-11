झुंझुनूं में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का शिलान्यास: मंत्री CR पाटिल ने कहा- हम किसी को नहीं बख्शेंगे, CM ने कांग्रेस को घेरा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना जल परियोजना के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने केवल दिखावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिलान्यास तो कर दिया, पत्थर भी लगा दिया, लेकिन यमुना जल के लिए एक प्रतिशत काम भी नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पाटिल का आभार जताते हुए कहा कि शेखावाटी के लिए यमुना जल परियोजना का एमओयू हो चुका है और डीपीआर तैयार है। जल्द ही इसका शिलान्यास होगा।ी