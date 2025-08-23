झुंझुनूं समाचार: आमजन के कनेक्शन कट, सरकारी पर मेहरबानी, नहीं चुका रहे बिजली बिल

आमजन के बिल बकाया होने के कुछ माह बाद ही बिजली निगम उनके घरेलू कनेक्शन काट देता है वहीं सरकारी महकमों पर करोड़ों रुपए बकाया चल रहे हैं। जिले के एक दर्जन से अधिक सरकारी विभागों पर लगभग 22 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया चल रहे हैं। अकेले नगर परिषद का बिल करीब 16 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक हो गया है। इसके अलावा जलदाय विभाग पर 5 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग पर लगभग 8 लाख 14 हजार रुपए और प्रशासनिक कार्यालयों पर 19 लाख 45 हजार रुपए बकाया है। वहीं कलक्ट्रेट का करीब 19 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है।