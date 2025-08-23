Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं समाचार: आमजन के कनेक्शन कट, सरकारी पर मेहरबानी, नहीं चुका रहे बिजली बिल

जलदाय विभाग पर 5 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग पर लगभग 8 लाख 14 हजार रुपए और प्रशासनिक कार्यालयों पर 19 लाख 45 हजार रुपए बकाया है। वहीं कलक्ट्रेट का करीब 19 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है।

झुंझुनू

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

Electricity bill
Electricity bill File Photo: Patrika

आमजन के बिल बकाया होने के कुछ माह बाद ही बिजली निगम उनके घरेलू कनेक्शन काट देता है वहीं सरकारी महकमों पर करोड़ों रुपए बकाया चल रहे हैं। जिले के एक दर्जन से अधिक सरकारी विभागों पर लगभग 22 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया चल रहे हैं। अकेले नगर परिषद का बिल करीब 16 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक हो गया है। इसके अलावा जलदाय विभाग पर 5 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग पर लगभग 8 लाख 14 हजार रुपए और प्रशासनिक कार्यालयों पर 19 लाख 45 हजार रुपए बकाया है। वहीं कलक्ट्रेट का करीब 19 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है।

नोटिस तक सीमित

निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी विभागों को समय-समय पर बकाया जमा कराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई विभागों ने वर्षों से बिल का बड़ा हिस्सा जमा नहीं कराया। नगर परिषद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हर महीने नोटिस मिलने के बावजूद 16 करोड़ से ज्यादा बकाया चुका नहीं पा रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बेखौफ हो रहा बजरी का स्टॉक, रात-रातभर दौड़ रहे बजरी से भरे वाहन
पाली
image

लोगों का कहना है कि जब निगम आम उपभोक्ताओं के साथ इतनी सख्ती करता है तो सरकारी विभागों को इतनी रियायत क्यों दी जा रही है? आम उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग की कार्रवाई में साफ तौर पर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। यदि किसी ग्रामीण या शहरी उपभोक्ता का 10 से 20 हजार रुपए का बिल बकाया हो जाए तो निगम बिना देर किए कनेक्शन काट देता है।

इनका कहना है

मार्च 2024 तक के सभी बिल सरकार ने समायोजित कर दिए थे। उसके बाद कोई बिल रोड लाइट व अन्य के हो सकते हैं।
दिलीप पूनिया, आयुक्त नगर परिषद

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले को मिला तोहफा, महिमा कुमारी मेवाड़ ने की थी केन्द्रीय मंत्री से मांग
राजसमंद
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं समाचार: आमजन के कनेक्शन कट, सरकारी पर मेहरबानी, नहीं चुका रहे बिजली बिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.