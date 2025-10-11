Rajasthan Crime: 13 साल बाद चिटफंड कंपनी के ‘बंटी-बबली’ गिरफ्तार, 33 हजार लोगों से की थी 22 करोड़ की ठगी

पुलिस की गिरफ्त में पति-पत्नी। फोटो- पत्रिका
झुंझुनूं। कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 13 वर्षों से फरार टॉप-10 अपराधी में शामिल पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति-पत्नी ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में करीब 33 हजार लोगों से 22 करोड़ की ठगी की थी। पुलिस ने वार्ड नंबर 41, छैला राम नगर झुंझुनूं निवासी श्रीराम सैनी व उसकी पत्नी नीना देवी को प्रोडक्शन वारंट पर बांदीकुई उप कारागृह और जयपुर महिला जेल से गिरफ्तार किया है।
झुंझुनूं निवासी श्रीराम सैनी और उसकी पत्नी नीना सैनी ने रिलायबल एजुकेशन प्रा. लि. और रिलायबल रियल हाउस प्रा. लि. नाम से चिटफंड कंपनी की स्थापना की थी। इन कंपनियों के माध्यम से आम जनता को नकद लाभांश, वाहन और प्लॉट देने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली गई।
14 मार्च 2013 को वार्ड नंबर पांच, झुंझुनूं निवासी सरोज शर्मा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वर्ष 2007 में भवानी सिंह कुमावत, श्रीराम सैनी और राकेश कुमार गुप्ता ने खुद को कंपनी का निदेशक और चेयरमैन बताते हुए लोगों से कहा कि कंपनी में पैसा लगाने पर उन्हें नकद लाभांश, वाहन और प्लॉट दिए जाएंगे।
इसी झांसे में आकर परिवादिया अपने और अपनी पुत्री के नाम से 3 लाख 45 हजार 500 रुपए कंपनी में जमा कराए। उसे रकम की रसीदें भी दीं और कहा कि 6 महीनों में जमा राशि की दोगुनी रकम, एक गाड़ी और एक प्लॉट दिया जाएगा, लेकिन महिला को कोई पैसा या संपत्ति नहीं मिली। बाद में पता चला कि कंपनी फर्जी थी और आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी की।
आरोपी श्रीराम सैनी थाना कोतवाली का टॉप-10 अपराधी है। दंपती के खिलाफ 5 स्थाई वारंट जारी हैं और ये दौसा, बांदीकुई व झुंझुनूं सहित कई जिलों में ठगी के मामलों में वांछित हैं। आरोपियों के खिलाफ अन्य जिलों व राज्यों से भी वांछित होने की जानकारी जुटाई जा रही है।
