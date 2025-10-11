Rajasthan Crime: 13 साल बाद चिटफंड कंपनी के ‘बंटी-बबली’ गिरफ्तार, 33 हजार लोगों से की थी 22 करोड़ की ठगी

झुंझुनूं। कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 13 वर्षों से फरार टॉप-10 अपराधी में शामिल पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति-पत्नी ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में करीब 33 हजार लोगों से 22 करोड़ की ठगी की थी। पुलिस ने वार्ड नंबर 41, छैला राम नगर झुंझुनूं निवासी श्रीराम सैनी व उसकी पत्नी नीना देवी को प्रोडक्शन वारंट पर बांदीकुई उप कारागृह और जयपुर महिला जेल से गिरफ्तार किया है।