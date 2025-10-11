Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan Crime: 13 साल बाद चिटफंड कंपनी के ‘बंटी-बबली’ गिरफ्तार, 33 हजार लोगों से की थी 22 करोड़ की ठगी

झुंझुनूं निवासी श्रीराम सैनी और उसकी पत्नी नीना सैनी ने रिलायबल एजुकेशन प्रा. लि. और रिलायबल रियल हाउस प्रा. लि. नाम से चिटफंड कंपनी की स्थापना की थी।

2 min read

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Oct 11, 2025

Husband and wife arrested in Jhunjhunu

पुलिस की गिरफ्त में पति-पत्नी। फोटो- पत्रिका

झुंझुनूं। कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 13 वर्षों से फरार टॉप-10 अपराधी में शामिल पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति-पत्नी ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में करीब 33 हजार लोगों से 22 करोड़ की ठगी की थी। पुलिस ने वार्ड नंबर 41, छैला राम नगर झुंझुनूं निवासी श्रीराम सैनी व उसकी पत्नी नीना देवी को प्रोडक्शन वारंट पर बांदीकुई उप कारागृह और जयपुर महिला जेल से गिरफ्तार किया है।

13 साल पुराना ठगी का मामला, चल रहे थे फरार

झुंझुनूं निवासी श्रीराम सैनी और उसकी पत्नी नीना सैनी ने रिलायबल एजुकेशन प्रा. लि. और रिलायबल रियल हाउस प्रा. लि. नाम से चिटफंड कंपनी की स्थापना की थी। इन कंपनियों के माध्यम से आम जनता को नकद लाभांश, वाहन और प्लॉट देने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली गई।

14 मार्च 2013 को वार्ड नंबर पांच, झुंझुनूं निवासी सरोज शर्मा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वर्ष 2007 में भवानी सिंह कुमावत, श्रीराम सैनी और राकेश कुमार गुप्ता ने खुद को कंपनी का निदेशक और चेयरमैन बताते हुए लोगों से कहा कि कंपनी में पैसा लगाने पर उन्हें नकद लाभांश, वाहन और प्लॉट दिए जाएंगे।

इसी झांसे में आकर परिवादिया अपने और अपनी पुत्री के नाम से 3 लाख 45 हजार 500 रुपए कंपनी में जमा कराए। उसे रकम की रसीदें भी दीं और कहा कि 6 महीनों में जमा राशि की दोगुनी रकम, एक गाड़ी और एक प्लॉट दिया जाएगा, लेकिन महिला को कोई पैसा या संपत्ति नहीं मिली। बाद में पता चला कि कंपनी फर्जी थी और आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी की।

यह वीडियो भी देखें

कई जिलों में वांछित

आरोपी श्रीराम सैनी थाना कोतवाली का टॉप-10 अपराधी है। दंपती के खिलाफ 5 स्थाई वारंट जारी हैं और ये दौसा, बांदीकुई व झुंझुनूं सहित कई जिलों में ठगी के मामलों में वांछित हैं। आरोपियों के खिलाफ अन्य जिलों व राज्यों से भी वांछित होने की जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

शराब के नशे में सांसद राजकुमार रोत को दी जान से मारने की धमकी, आरोपी बोला- नशा उतरने पर कमेंट डिलीट किया
जयपुर
threat to MP Rajkumar Roat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 09:44 pm

Published on:

11 Oct 2025 09:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Crime: 13 साल बाद चिटफंड कंपनी के ‘बंटी-बबली’ गिरफ्तार, 33 हजार लोगों से की थी 22 करोड़ की ठगी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इन जिलों से दिल्ली तक नई रोडवेज बस सेवा शुरू, कलक्टर-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

Rajasthan Roadways
झुंझुनू

झुंझुनूं में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का शिलान्यास: मंत्री CR पाटिल ने कहा- हम किसी को नहीं बख्शेंगे, CM ने कांग्रेस को घेरा

CR Patil and CM Bhajan Lal
झुंझुनू

झुंझुनूं में दबंगों की गुंडागर्दी, महिला पर फेंका लाल मिर्च पाउडर, नाबालिग बेटी को उठाने की कोशिश…लगाई आग

Attack by dacoits in Jhunjhunu
झुंझुनू

एक लाख 71 हजार रुपए Kg हैं चांदी के भाव, यहां चोरी हो गई 365 किलो चांदी… मच गया हड़कंप

झुंझुनू

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भजनलाल आज आएंगे मंड्रेला, झुंझुनूं जिले को देंगे कई बड़ी सौगात

CR-Patil-and-CM-Bhajanlal
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.