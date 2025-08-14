Rajasthan: पति-पत्नी की एक साथ उठेगी अर्थी, भाई के राखी बांधकर घर लौट रहे दंपति की दर्दनाक मौत

हादसे में कमलेश धानक और इन्द्रो देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एंबुलेंस से घायलों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान कमलेश व इन्द्रो देवी की मौत हो गई। शव को खेतड़ी नगर की मोर्चरी में रखवाया गया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। हादसे के बाद चालक डंपर को लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन ग्रामीणों ने उसका पीछा किया तो वह डूमोली बस स्टैण्ड के पास डंपर को छोड़ कर खुद फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है।