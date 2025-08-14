Rajasthan: पति-पत्नी की एक साथ उठेगी अर्थी, भाई के राखी बांधकर घर लौट रहे दंपति की दर्दनाक मौत

Couple Died In Rajasthan Road Accident: सिंघाना के मुरादपुर बस स्टैण्ड के पास डंपर और बाइक की भिड़ंत में पति-पत्नी की मौत हो गई। थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि बलाहा खुर्द (नांगलिया) तन नारनौल (हरियाणा) निवासी इन्द्रो देवी (45) बुधवार को अपने पति कमलेश धानक (50) के साथ बाइक पर अपने पीहर भैसावता खुर्द में राखी बांधने के लिए आई थी। राखी बांधकर वापस अपने गांव बलाहा खुर्द जा रहे थे कि मुरादपुर बस स्टैण्ड के पास डंपर से बाइक की टक्करा गई।
हादसे में कमलेश धानक और इन्द्रो देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एंबुलेंस से घायलों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान कमलेश व इन्द्रो देवी की मौत हो गई। शव को खेतड़ी नगर की मोर्चरी में रखवाया गया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। हादसे के बाद चालक डंपर को लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन ग्रामीणों ने उसका पीछा किया तो वह डूमोली बस स्टैण्ड के पास डंपर को छोड़ कर खुद फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है।
मृतक कमलेश धानक चेजा-पत्थर का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। दोनों पति-पत्नी की अब एक साथ अर्थी उठेगी। उनके दो बेटे और चार बेटियां हैं। चारों बेटियों की शादी कर दी। वहीं बेटा सूरज प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक बेटा दीपक प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता है।