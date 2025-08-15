Independence Day 2025: 44 हजार सैनिकों की वीरभूमि झुंझुनूं, 500 सपूतों ने दी शहादत, कण-कण में रचा बसा शौर्य-बलिदान



झुंझुनू को वीर भूमि कहने के पीछे ठोस कारण है। यहां से परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह शेखावत जैसे वीर योद्धा हुए, जिन्होंने अपनी बहादुरी और अदम्य साहस से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत की आजादी के बाद से लेकर अब तक देश की जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुईं, उनमें झुंझुनूं के वीर सपूतों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर देश की रक्षा की और अपने प्राणों की आहुति दी। यहां के युवाओं के खून में देशभक्ति, साहस और शौर्य का जज्बा पीढ़ी-दर-पीढ़ी विरासत में मिलता है।