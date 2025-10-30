Jhunjhunu Blast: दुकान का शटर खोलते ही जोरदार धमाका, उछलकर 20 फीट दूर गिरा; बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम

दुकान में ब्लास्ट व मृतक शंकर लाल सैनी। फोटो: पत्रिका
झुंझुनूं। जिले के खेतड़ी कस्बे में हुए भीषण विस्फोट में एक दुकानदार की मौत हो गई। दुकानदार ने जैसे ही दुकान का शटर खोला तो जोरदार धमाका हो गया और वह उछलकर 20 फीट दूर गिरा। आग से दुकानदार शंकरलाल सैनी (28) पुत्र दुर्गा प्रसाद के दौनों पैर झुलस गए थे और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
मृतक के परिजन के अनुसार शार्ट सर्किट से आग लगी है। एक्सपर्ट का मानना है कि दुकान में रखे पेंट या कोई कैमिकल्स से आग भड़की हो सकती है। वहीं पुलिस का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना की जानकारी मिलने पर एफएसएल झुंझुनूं टीम प्रभारी विजय भान सांखला मौके पर पहुंचे। दो जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटवाकर साक्ष्य एकत्र किए गए।
जानकारी के अनुसार मृतक शंकरलाल अविवाहित था। उसके पिता का निधन वर्ष 2005 में हो गया था। शंकरलाल अपने बड़े भाई राकेश सैनी के साथ मिलकर दुकान चलाता था। घर में मां मीरा देवी हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
घटनास्थल के पड़ोसी नरेंद्र सैनी और प्रकाश सैनी ने बताया कि देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे। वे तुरंत बाहर निकले तो देखा कि सामने हार्डवेयर की दुकान में आग लगी हुई थी। हादसे के बाद बुधवार को निजामपुर मोड़ मार्केट की सभी दुकानें बंद रहीं। व्यापारियों ने मृतक दुकानदार को श्रद्धांजलि दी और प्रशासन से विस्फोट के कारणों की गहन जांच की मांग की।
धमाके के साथ दुकान का शटर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा, जिससे एक फास्ट फूड दुकान की दीवार टूट गई। शटर के टुकड़े 80-90 फीट तक बिखर गए। वहीं विस्फोट के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। हार्डवेयर की दुकान में रखा पेंट, पाइप, बिजली फिटिंग व अन्य सामान जलकर राख हो गया। इसके साथ लगी किताबों की दुकान में रखी करीब 8 लाख रुपए की स्टेशनरी व पुस्तकें भी आग की भेंट चढ़ गईं। इन दोनों दुकानों की दीवारें और छत ढह गईं। आग ने पास की ई-मित्र दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखा सारा सामान जल गया।
आग की सूचना मिलते ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नगरपालिका खेतड़ी की दो दमकलें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
ढाणी आशाला वाली तन संजय नगर निवासी शंकरलाल सैनी ने निजामपुर मोड़ राजोता पर हार्डवेयर की दुकान कर रखी है। उसकी दुकान में बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, रंग- पेंट व हार्डवेयर का सामान रखा था। घटना के समय वह दुकान के सामने थोड़ी दूर पर बने गोदाम में सो रहा था। आग की सूचना पर वह दुकान पहुंचा और जैसे ही उसने शटर खोला, जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि शटर बाहर उछलकर उसके ऊपर आ गिरा और वह सड़क पर जा गिरा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक के भाई राकेश सैनी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मंगलवार रात खेतड़ी पुलिस थाने की गश्ती गाड़ी घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर नाकाबंदी पर खड़ी थी। अचानक हुए विस्फोट की आवाज सुनते ही पुलिसकर्मी मौके पर दौड़े और दो मिनट में पहुंच गए। उन्होंने सड़क पर पड़े दुकानदार को तुरंत वाहन में डालकर राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल पहुंचाया।
निजामपुर मोड पर दुकान में लगी आग के मामले की जांच की जा रही है। आग किस कारण से लगी, विस्फोट कैसे हुआ, इसके लिए एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आग किस कारण से लगी, विस्फोट दुकान में रखें थिनर , पेंट से या अन्य किसी कारण से हुआ है।
-कैलाश चंद्र शर्मा, थानाधिकारी खेतड़ी
