Jhunjhunu Blast: दुकान का शटर खोलते ही जोरदार धमाका, उछलकर 20 फीट दूर गिरा; बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम

ढाणी आशाला वाली तन संजय नगर निवासी शंकरलाल सैनी ने निजामपुर मोड़ राजोता पर हार्डवेयर की दुकान कर रखी है। उसकी दुकान में बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, रंग- पेंट व हार्डवेयर का सामान रखा था। घटना के समय वह दुकान के सामने थोड़ी दूर पर बने गोदाम में सो रहा था। आग की सूचना पर वह दुकान पहुंचा और जैसे ही उसने शटर खोला, जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि शटर बाहर उछलकर उसके ऊपर आ गिरा और वह सड़क पर जा गिरा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक के भाई राकेश सैनी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है।