Jhunjhunu: स्कूल जाते समय कक्षा 9 की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार, अदालत ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

झुंझुनूं। पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ठ न्यायाधीश इसरार खोखर की ओर से सुनाए गए फैसले में खेतड़ी के वार्ड नंबर 11 निवासी आरोपी अमित धानक पुत्र सांवरमल को एक लाख रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।