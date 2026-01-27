27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu Crime : झुंझुनूं की एक पुरानी हवेली में महिला का खून से लथपथ शव मिला, इलाके में फैली दहशत

Jhunjhunu Crime : झुंझुनूं उदयपुरवाटी उपखंड के गुड़ा गांव की एक पुरानी हवेली में एक वृद्ध महिला का शव घर के चौक में खून से सना मिला। घटना से गांव और आस-पास के इलाके में दहशत फैल गई।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 27, 2026

Jhunjhunu Crime Guda village old mansion woman blood-soaked body found spreading panic

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Jhunjhunu Crime : झुंझुनूं उदयपुरवाटी उपखंड के गुड़ा गांव में सोमवार को वृद्ध महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव की पुरानी हवेली में अकेली रह रही सीता देवी अग्रवाल का शव घर के चौक में खून से सना मिला। घटना से गांव और आस-पास के इलाके में दहशत फैल गई।

पुलिस व परिजन के अनुसार सीता देवी अग्रवाल हवेली में अकेली रहती थीं। सोमवार सुबह जब वह देर तक बाहर नहीं आईं तो पड़ोसियों को शंका हुई। जांच करने पर हवेली के चौक में उनका शव एक कंबल पर कपड़े से ढका हुआ मिला, जबकि आस-पास खून फैला हुआ था। यह दृश्य देखकर पड़ोस में रहने वाली महिला घबरा गई और उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी।ग्रामीणों ने घटना की जानकारी चंवरा चौकी और गुढ़ा थाने को दी।

शव को पोस्टमार्टम के लिए गुढ़ा गौड़ाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया

सूचना पर गुढ़ा थाना अधिकारी सुरेश कुमार रोलन, चंवरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवलगढ़ वृत्ताधिकारी महावीर सिंह, उदयपुरवाटी थाना अधिकारी रामपाल मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वॉड टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह और झुंझुनूं जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय भी पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए गुढ़ा गौड़ाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया।

भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट

सीता देवी के कोई संतान नहीं थी। उनके पति सीताराम अग्रवाल का 8-10 वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। श्रीमाधोपुर निवासी उनके भाई संतोष अग्रवाल बीमारी के दौरान उनकी देखभाल करते थे। संतोष अग्रवाल ने ही पुलिस में हत्या की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों व परिजन के अनुसार सीता देवी लोगों को उधार रुपए देने का काम करती थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।

ग्रामीणों का आक्रोश, खुलासे की मांग

घटना की सूचना पर गुड़ा गांव सहित आस-पास के गांवों से सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। उदयपुरवाटी विधायक भगवाना राम सैनी व अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। ग्रामीणों ने पूर्व में हुई घटनाओं का खुलासा नहीं होने का आरोप लगाते हुए शव ले जाने से पहले मामले के खुलासे की मांग की।

इस पर जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। इस पर ग्रामीण शांत हुए।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Bank Strike : राजस्थान में आज नहीं खुलेंगे बैंक, उपभोक्ता परेशान, जानिए क्या है वजह
जयपुर
Bank Strike today Banks will not open Rajasthan Consumers will be inconvenienced find out reason why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu Crime : झुंझुनूं की एक पुरानी हवेली में महिला का खून से लथपथ शव मिला, इलाके में फैली दहशत

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं: तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कुचला, मौके पर ही मौत, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे

झुंझुनू

झुंझुनूं में अकेली रह रही वृद्ध महिला की हत्या, कंबल के नीचे मिला खून से सना शव

झुंझुनू

राजस्थान के इस जिले में शीतलहर का प्रकोप, 22 बछड़ों की मौत, क्षेत्र में मचा हड़कंप

झुंझुनू

राजस्थान में फ्लोराइड धीमा जहर: दौसा और बाड़मेर समेत इन 5 जिलों से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

Fluoride Contamination Water
झुंझुनू

Jhunjhunu News : मजदूर की बेटी से लेकर सगी बहनों तक: झुंझुनूं की बेटियां रच रहीं इतिहास

National Gilr child day
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.