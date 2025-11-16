झुंझुनूं में लिफ्ट के बहाने युवक का अपहरण: चाकू की नोक पर 60 हजार वसूले, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश

कार चूरू बाइपास पहुंची तो चालक ने किसी काम का हवाला देकर वहीं रुकने की बात कही। इसी दौरान दो युवक और कार में सवार हो गए। शाहिद ने बयान में बताया, पीपली चौक से आगे बढ़ते ही कार में अचानक तीन युवक चाकू लेकर घुस आए और उसे बीच में दबोच लिया। बदमाशों ने मंड्रेला रोड की तरफ कार मोड़ते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और एक लाख रुपए की मांग रखी।