झुंझुनूं में लिफ्ट के बहाने युवक का अपहरण: चाकू की नोक पर 60 हजार वसूले, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश

झुंझुनूं में युवक का अपहरण (फोटो- पत्रिका)
Jhunjhunu Crime: झुंझुनूं शहर से भीमसर लौट रहे एक युवक के साथ लिफ्ट देने के नाम पर सनसनीखेज वारदात हो गई। हरियाणा नंबर की कार में बैठे बदमाशों ने पहले युवक को भरोसे में लिया, फिर सुनसान रास्ते पर बंधक बनाकर उससे जबरन रकम वसूल ली।
यही नहीं आरोपियों ने पीड़ित का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर भविष्य में भी ब्लैकमेल करने की तैयारी कर ली। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण, फिरौती, धमकी और जबरन वसूली सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भीमसर निवासी शाहिद खान (पुत्र अनवर खान) ने पुलिस को बताया, 13 नवंबर की शाम करीब 6 बजे वह मंडावा मोड़ पर गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान HR-25 नंबर की एक कार उसके पास आकर रुकी।
चालक ने भीमसर की तरफ जाने का हवाला देकर उसे लिफ्ट दे दी। शाहिद के अनुसार, कार में बैठते ही उसे शक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो गईं।
कार चूरू बाइपास पहुंची तो चालक ने किसी काम का हवाला देकर वहीं रुकने की बात कही। इसी दौरान दो युवक और कार में सवार हो गए। शाहिद ने बयान में बताया, पीपली चौक से आगे बढ़ते ही कार में अचानक तीन युवक चाकू लेकर घुस आए और उसे बीच में दबोच लिया। बदमाशों ने मंड्रेला रोड की तरफ कार मोड़ते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और एक लाख रुपए की मांग रखी।
दहशत के माहौल में शाहिद ने अपने परिचितों को फोन किया और आरोपियों के बताए नंबर पर फोनपे के माध्यम से 10 हजार, 15 हजार, 30 हजार और 5 हजार की चार किश्तों में कुल 60 हजार रुपए भेजने पड़े।
इसी दौरान आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और उससे आपत्तिजनक बातें बुलवाईं, ताकि आगे भी उससे वसूली जारी रखी जा सके। शाहिद के मुताबिक, बदमाशों में से एक ने खुद को राजगढ़ का अमित बताया, जबकि बातचीत में अनीश और हेमंत नाम भी सामने आए। वारदात के बाद युवक को कार से उतार दिया और आरोपी फरार हो गए।
जांच अधिकारी नरेंद्र ने बताया, मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद तकनीकी विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। फोनपे ट्रांजेक्शन, वाहन का HR-25 नंबर और पीड़ित के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की लोकेशन और पहचान का पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं। पुलिस टीम हरियाणा और आसपास के इलाकों में भी इनपुट जुटा रही है।
