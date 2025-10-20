Jhunjhunu News: दीपावली पर जिंदगी में जली उम्मीद की लौ, 9 साल बाद जंजीरों से मुक्त हुआ जोकरमल

सूरजगढ़ (झुंझुनूं). जाखोद गांव में नौ साल से अपने ही घर में जंजीरों से जकड़ा व्यक्ति जोकरमल अब आज़ाद सांस ले रहा है। दीपों के त्योहार पर उसके जीवन में भी उम्मीद की लौ जल उठी है। पत्रिका ने खबर प्रकाशित कर उसकी पीड़ा प्रशासन के सामने रखी थी। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग हरकत में आए और जोकरमल के घर पहुंचकर उसे बेड़ियों से आजाद कराया। उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

