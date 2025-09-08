Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Jhunjhunu Crime: बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश: गिरोह के 3 सदस्य अरेस्ट, 11 बाइक बरामद, सीकर-जयपुर ग्रामीण में भी वारदातें कबूल

आरोपियों ने बताया कि एनएच-11 के निर्माणाधीन पुल के पास मलसीसर रोड की पहाड़ी के नीचे चोरी की बाइकों को छुपा रखा है। उनका मकसद था कि इन बाइकों को कबाड़ियों को बेचकर पैसा कमाया जाए।

झुंझुनू

Santosh Trivedi

Sep 08, 2025

bke theft gang
झुंझुनूं. कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर गैंग के सदस्य व जब्त बाइक। Photo: Patrika

झुंझुनूं। कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के तीन शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद की है। कोतवाली थानाधिकारी हरजिंद्रसिंह ने बताया कि 24 अगस्त को कोलिंडा निवासी जसवंत जांगिड़ ने रिपोर्ट दी थी कि झुंझुनूं शहर में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक निजी अस्पताल के पास खड़ी की थी।

दोपहर 12:30 बजे खड़ी की गई बाइक जब वह दो घंटे बाद लेने आया तो वहां से गायब थी। आस-पास तलाशने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा। बढ़ती घटनाओं के चलते कोतवाली पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। जांच की शुरुआत घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से हुई। टीम ने करीब 300 फुटेज खंगाले। इनमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां तो मिलीं लेकिन ठोस सुराग नहीं।

नम्बर प्लेट बदल देते, कबाड़ में बेचते

चोरी के बाद अपराधी अक्सर नंबर प्लेट बदल देते हैं या फिर बाइकों को कबाड़ में बेच देते हैं। ऐसे में यह मामला पेचीदा हो गया। लगातार कई दिनों तक पुलिस ने झुंझुनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण और नीमकाथाना तक के इलाकों में जाकर पूछताछ की। कभी दुकानदारों से, कभी पेट्रोल पंप वालों से और कभी राहगीरों से। कई बार उसे घंटों पैदल चलना पड़ा। छोटे-छोटे इनपुट्स को जोड़कर उसने एक तस्वीर तैयार की और संदेह की सुई खंडेला क्षेत्र के कुछ युवकों पर जाकर टिक गई।

7 सितंबर को पुख्ता सूचना मिली कि वाहन चोर गैंग के तीन सदस्य झुंझुनूं शहर में आए हुए हैं। वे चोरी की बाइकों को ठिकाने लगाने की फिराक में हैं। पुलिस टीम को झुंझुनूं शहर में गुढ़ा रोड स्थित वैशाली नगर से आने वाली सड़क पर एक बाइक आती दिखाई दी।

उस पर तीन युवक सवार थे और बाइक की नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी। यह देखते ही टीम ने घेराबंदी कर बाइक को रुकवाया। जब बाइक के नंबर की जांच की गई तो वह वही बाइक निकली, जिसकी चोरी का मामला 24 अगस्त को दर्ज हुआ था। पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की तो चोरी करना कबूल लिया।

इनको किया गिरफ्तार

  • दीपक पुत्र ऋछपाल सिंह जाट निवासी कोटड़ी, सीकर
  • सचिन पुत्र मनोहर लाल गुर्जर, निवासी वार्ड नंबर सात, खंडेला सीकर
  • विकास कुमार पुत्र सुरेंद्र मेघवाल निवासी लुहारवास, खंडेला सीकर

पहाड़ी के नीचे छुपा रखी थी बाइक

आरोपियों ने बताया कि एनएच-11 के निर्माणाधीन पुल के पास मलसीसर रोड की पहाड़ी के नीचे चोरी की बाइकों को छुपा रखा है। उनका मकसद था कि इन बाइकों को कबाड़ियों को बेचकर पैसा कमाया जाए। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची और तलाशी ली तो 10 चोरी बाइकें बरामद हुईं। इस तरह कुल 11 बाइक पुलिस ने अपने कब्जे में लीं।

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने झुंझुनूं के अलावा सीकर और जयपुर ग्रामीण जिले में भी चोरी की वारदातें की हैं। अब तक वे 15 से 20 वारदातों को अंजाम दे चुके है। कार्रवाई में एसएचओ हरजिंंद्रसिंह, एएसआई पवन, हैड कांस्टेबल सत्यवीर, योगेंद्र, रजत, प्रदीप शामिल थे। कार्रवाई में कांस्टेबल प्रवीण का अहम योगदान रहा।

Published on:

08 Sept 2025 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu Crime: बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश: गिरोह के 3 सदस्य अरेस्ट, 11 बाइक बरामद, सीकर-जयपुर ग्रामीण में भी वारदातें कबूल

