Jhunjhunu Crime: बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश: गिरोह के 3 सदस्य अरेस्ट, 11 बाइक बरामद, सीकर-जयपुर ग्रामीण में भी वारदातें कबूल

चोरी के बाद अपराधी अक्सर नंबर प्लेट बदल देते हैं या फिर बाइकों को कबाड़ में बेच देते हैं। ऐसे में यह मामला पेचीदा हो गया। लगातार कई दिनों तक पुलिस ने झुंझुनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण और नीमकाथाना तक के इलाकों में जाकर पूछताछ की। कभी दुकानदारों से, कभी पेट्रोल पंप वालों से और कभी राहगीरों से। कई बार उसे घंटों पैदल चलना पड़ा। छोटे-छोटे इनपुट्स को जोड़कर उसने एक तस्वीर तैयार की और संदेह की सुई खंडेला क्षेत्र के कुछ युवकों पर जाकर टिक गई।