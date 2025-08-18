Jhunjhunu: कांस्टेबल का हैवानियत भरा कदम, तलाक से पहले पत्नी-बेटे पर तलवार से हमला, फिर ट्रेन के आगे कूदा

पुलिस के अनुसार, किसान कॉलोनी स्थित किराए के मकान में सोमवार सुबह करीब 4.30 बजे पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। गुस्से में राजकुमार ने तलवार से पत्नी और बेटे पर ताबड़तोड़ वार किए। चीख-पुकार सुनकर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। सुबह 5 बजे कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह-सुबह हुई वारदात से किसान कॉलोनी में दहशत फैल गई। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे, लेकिन राजकुमार इतना बड़ा कदम उठा लेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। इंडाली गांव और कविता के मायके में मातम पसर गया।