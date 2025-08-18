Jhunjhunu: कांस्टेबल का हैवानियत भरा कदम, तलाक से पहले पत्नी-बेटे पर तलवार से हमला, फिर ट्रेन के आगे कूदा

RAC constable commits suicide: झुंझुनूं जिले में सोवार तड़के खौफनाक वारदात सामने आई। इंडाली निवासी RAC कांस्टेबल राजकुमार कांटीवाल ने घरेलू कलह के चलते पत्नी कविता और बेटे पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, उसकी दो अंगुलियां हाथ से कटकर अलग हो गईं। बेटे की गर्दन पर भी गहरे घाव आए। घटना के बाद राजकुमार ने रतन शहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस के अनुसार, किसान कॉलोनी स्थित किराए के मकान में सोमवार सुबह करीब 4.30 बजे पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। गुस्से में राजकुमार ने तलवार से पत्नी और बेटे पर ताबड़तोड़ वार किए। चीख-पुकार सुनकर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। सुबह 5 बजे कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह-सुबह हुई वारदात से किसान कॉलोनी में दहशत फैल गई। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे, लेकिन राजकुमार इतना बड़ा कदम उठा लेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। इंडाली गांव और कविता के मायके में मातम पसर गया।
पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि राजकुमार ने दो दिन पहले ही अपने गांव इंडाली से तलवार लाकर घर में छुपाकर रखा था। इससे साफ जाहिर है कि उसने वारदात की योजना पहले से बना रखी थी। परिजनों के अनुसार, राजकुमार 16 अगस्त को ही RAC की ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आया था। लौटते ही विवाद और तल्खी बढ़ गई। दो दिन तक तनाव का माहौल रहा और फिर सोमवार सुबह यह वारदात हो गई।
पति-पत्नी के बीच पिछले 5 साल से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और 20 अगस्त को तलाक की अगली तारीख थी। पुलिस का मानना है कि इसी तनाव और दबाव ने राजकुमार को हिंसक बना दिया।
पत्नी-बेटे पर हमला करने के बाद राजकुमार घर से निकल गया और थोड़ी देर बाद रतन शहर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन के आगे कूद गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तलवार जब्त की। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में गृह क्लेश और तलाक का दबाव ही वारदात की मुख्य वजह सामने आई है।
एक पल के गुस्से ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। पत्नी SMS अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, बेटा झुंझुनूं में उपचाराधीन है और पति ने आत्महत्या कर ली। यह घटना समाज के लिए भी सबक है कि घरेलू विवाद का हल बातचीत और कानूनी रास्तों से ही निकल सकता है, हिंसा और आत्महत्या से नहीं।