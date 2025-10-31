हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा: हार्डकोर बदमाशों को छिपाने और भगाने के दो मददगार गिरफ्तार

वहीं, दूसरा आरोपी संदीप चौधरी उर्फ छोटू, निवासी ककंडेऊ कला थाना मलसीसर जयपुर में चाय की दुकान चलाता है। वह पहले से ही मंदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया के संपर्क में था। हत्या के बाद उसने इन आरोपियों को जयपुर में छिपाकर रखा और खाने-पीने की व्यवस्था की। बाद में पुलिस की कार्रवाई की आशंका में उन्हें वहां से भगा दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ जारी है।