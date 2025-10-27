हिस्ट्रीशीटर डेनिस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मदिया गैंग ने बाहर से बुलाए थे बदमाश; होटल में रची थी साजिश

हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार पुलिस गिरफ्त में। फोटो: पत्रिका
झुंझुनूं। हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार चोढ़ानी की ढाणी, परसरामपुरा निवासी जितेंद्र उर्फ जोनी पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए लड़के उपलब्ध कराए थे। मामले में पुलिस अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
थानाधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात साढ़े नौ बजे के करीब धनूरी पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का आरोपी हिस्ट्रीशीटर दीपक मालसरिया, हार्डकोर बदमाश मंदीप उर्फ मदिया, कपिल मेघवाल, सुनील मेघवाल, हितेश मील, अजय जाट समेत 10-15 युवक शहर के चूरू बाइपास पर कार से अपहरण कर मारपीट कर रसोड़ा गांव के जोहड़ में पटक कर चले गए थे। गंभीर अवस्था में उसे जयपुर के एसएमएस में भर्ती कराया गया था। जहां पर 21 अक्टूबर को दौराने इलाज मौत हो गई थी।
जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी मंदीप उर्फ मदिया ने जितेंद्र उर्फ जोनी के माध्यम से वारदात के लिए लड़के बुलवाए थे। जितेंद्र पहले से ही मदिया गैंग से जुड़ा हुआ था। मदिया ने उसे 4-5 लड़के लाने को कहा था। इसके बाद जोनी ने अपने साथियों अजय कुमार उर्फ अज्जू, ताराचंद, पंकज जाट, धर्मपाल को इस काम के लिए तैयार किया। प्रकरण का अनुसंधान सीओ सिटी वीरेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में किया जा रहा है।
हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार जितेंद्र उर्फ जोनी ने लड़कों को रॉयल ट्रीट होटल, सीतसर भेजा। जहां मदिया गैंग के साथ मिलकर डेनिश बावरिया की हत्या की साजिश रची गई। मुख्य सूत्रधार की भूमिका स्पष्ट होने पर पुलिस ने जोनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस की विशेष टीम मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं।
