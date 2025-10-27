हिस्ट्रीशीटर डेनिस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मदिया गैंग ने बाहर से बुलाए थे बदमाश; होटल में रची थी साजिश

थानाधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात साढ़े नौ बजे के करीब धनूरी पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का आरोपी हिस्ट्रीशीटर दीपक मालसरिया, हार्डकोर बदमाश मंदीप उर्फ मदिया, कपिल मेघवाल, सुनील मेघवाल, हितेश मील, अजय जाट समेत 10-15 युवक शहर के चूरू बाइपास पर कार से अपहरण कर मारपीट कर रसोड़ा गांव के जोहड़ में पटक कर चले गए थे। गंभीर अवस्था में उसे जयपुर के एसएमएस में भर्ती कराया गया था। जहां पर 21 अक्टूबर को दौराने इलाज मौत हो गई थी।