Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

हिस्ट्रीशीटर डेनिस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मदिया गैंग ने बाहर से बुलाए थे बदमाश; होटल में रची थी साजिश

History-sheeter Dennis Bawaria: हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार चोढ़ानी की ढाणी, परसरामपुरा निवासी जितेंद्र उर्फ जोनी पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Oct 27, 2025

History-sheeter-Dennis-Bawaria-murder-case

हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार पुलिस गिरफ्त में। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार चोढ़ानी की ढाणी, परसरामपुरा निवासी जितेंद्र उर्फ जोनी पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए लड़के उपलब्ध कराए थे। मामले में पुलिस अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

थानाधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात साढ़े नौ बजे के करीब धनूरी पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का आरोपी हिस्ट्रीशीटर दीपक मालसरिया, हार्डकोर बदमाश मंदीप उर्फ मदिया, कपिल मेघवाल, सुनील मेघवाल, हितेश मील, अजय जाट समेत 10-15 युवक शहर के चूरू बाइपास पर कार से अपहरण कर मारपीट कर रसोड़ा गांव के जोहड़ में पटक कर चले गए थे। गंभीर अवस्था में उसे जयपुर के एसएमएस में भर्ती कराया गया था। जहां पर 21 अक्टूबर को दौराने इलाज मौत हो गई थी।

मंदीप के जरिए बुलाए थे गुर्गें

जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी मंदीप उर्फ मदिया ने जितेंद्र उर्फ जोनी के माध्यम से वारदात के लिए लड़के बुलवाए थे। जितेंद्र पहले से ही मदिया गैंग से जुड़ा हुआ था। मदिया ने उसे 4-5 लड़के लाने को कहा था। इसके बाद जोनी ने अपने साथियों अजय कुमार उर्फ अज्जू, ताराचंद, पंकज जाट, धर्मपाल को इस काम के लिए तैयार किया। प्रकरण का अनुसंधान सीओ सिटी वीरेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में किया जा रहा है।

सीतसर के एक होटल में रची गई हत्या की साजिश

हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार जितेंद्र उर्फ जोनी ने लड़कों को रॉयल ट्रीट होटल, सीतसर भेजा। जहां मदिया गैंग के साथ मिलकर डेनिश बावरिया की हत्या की साजिश रची गई। मुख्य सूत्रधार की भूमिका स्पष्ट होने पर पुलिस ने जोनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस की विशेष टीम मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, 30 घायलों में से 10 की हालत गंभीर; कार के उड़े परखच्चे
जोधपुर
Jodhpur-road-accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / हिस्ट्रीशीटर डेनिस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मदिया गैंग ने बाहर से बुलाए थे बदमाश; होटल में रची थी साजिश

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu: बरातियों की पलटी कार, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, निकाह में शामिल होने के लिए 20 दिन पहले ही विदेश से आया था मृतक

झुंझुनू

आशिक संग रंगरलिया मनाने के लिए पति का करवाया किडनैप, हाथ-पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ गए, अब मौत से 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

Jhunjhunu Crime
झुंझुनू

राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: गायों के नाम करवाई 70 लाख की FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए

Jhunjhunu Bhodki Village Cowshed
झुंझुनू

Jhunjhunu News: सरकारी दस्तावेज में एक ही गांव के कई नाम: कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर, बजिदसर, राशन-आधार कार्ड में अलग-अलग नाम

झुंझुनू

Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, डेनिस बावरिया को अधमरा हालत में पटककर भागे थे बदमाश

History-Sheeter-Murder-Case
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.