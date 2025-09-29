Monday Positive: रोजाना 1 रुपए चंदे से जुटा चुके 25 लाख, अब तक 3,639 लोगों की हुई मदद

नए काम के लिए बैठक होती है और सभी की सहमति से निर्णय लेते हैं। जो सदस्य बैठक में शामिल नहीं हो पाते, उनकी सहमति लेते हैं। सदस्य जगदीश सिंह शेखावत, सुरेंद्र पारीक, महेंद्र सिंह शेखावत, संजय मीणा, राजेश मूंड, पंकज कुमावत, रूस्तम अली, गीगाराम, महिपाल, रमेश जांगिड़, मनोज कुमावत, रामलाल माहिच और एडवोकेट नरेंद्र सिंह शेखावत आदि संस्था की देखरेख करते हैं।