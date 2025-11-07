Rajasthan Electricity Theft : राजस्थान के बॉर्डर गांवों में जुगाड़ तकनीक से बिजली चोरी, सिंगल फेस से ले रहे थ्री फेस विद्युत आपूर्ति

डीग जिले के मेवात क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की तरह 100 किलो का एक उपकरण बनाया है। मेवात में इसे डिम्मा कहा जाता है। यह पूरी तरह से नकली ट्रांसफार्मर होता है। प्रदेश में सर्वाधिक बिजली चोरी वाले जिलों में डीग जिले का पहला स्थान है। पिछले पांच वर्ष से कई गांवों में बिजली चोरी के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। इसके उपयोग से सिंगल फेस आपूर्ति को भी थ्री फेस आपूर्ति में तब्दील कर दिया जाता है।