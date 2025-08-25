Rajasthan Crime: कोचिंग से आ रही लड़की को ले गया गुरुग्राम, 22 जून से 8 जुलाई तक बलात्कार किया, पीड़िता की सोने की बालियां भी बेची

Rajasthan Crime: पिलानी। राजस्थान पुलिस ने एक युवती को शादी करने का झूठा झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपी कोटपूतली-बहरोड़ जिले के हरसौड़ा क्षेत्र के गांव राठौड़ा बास निवासी नरेन्द्र सिंह राठौड़ है। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह कोचिंग से आ रही थी।
इसी समय कस्बे के बस स्टैण्ड पर पहुंची तो नरेन्द्र सिंह राठौड़ उसके पास आया तथा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ गुरुग्राम ले गया।
पीड़ित यवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी नरेन्द्र ने उसे शादी का झूठा झांसा देकर 22 जून से 8 जुलाई तक बलात्कार किया।
इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से जबरन उसकी सोने की बालियां भी ले लीं, जिनकी कीमत करीब बीस हज़ार रुपए आंकी गई है।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने इन बालियों को मात्र साढ़े 4500 रुपए में बेच दिया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।