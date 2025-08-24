Rajasthan Food Security Scheme: सरकारी ’अन्न’ पर डाका डालने वाले अपात्रों की खैर नहीं, राशन डीलरों पर भी कसी नकेल

लाभार्थी के घर के साथ-साथ पड़ोसियों से भी गुप्त जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या वाकई परिवार योजना का पात्र है या सरकारी नौकरी, पक्का मकान और चार पहिया वाहन होते हुए भी गरीबों के हक पर कुंडली मारे बैठा है। सबूत मिलते ही अपात्रों को नोटिस थमाया जा रहा है और नाम काटने की प्रक्रिया चालू है। विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक का असर अभूतपूर्व रहा है। जिले में चलाए जा रहे ’गिव अप’ अभियान के तहत अब तक साढ़े आठ हजार से से अधिक अपात्र परिवारों ने डर और शर्मिंदगी के चलते खुद ही योजना से नाम हटवा लिया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यदि प्रशासन ठान ले तो अपात्रों की चालाकी नहीं चल सकती।