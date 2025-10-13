किसानों के लिए गुड न्यूज: पीएम कुसुम योजना में सौर पंप हुए सस्ते, 7811 रुपए तक की बचत, ऐसे करें आवेदन



बता दें कि इससे सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। उद्यान विभाग के अनुसार, नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद अनुबंधित कंपनियों ने संशोधित गाइड लाइन विभाग को भेज दी है। अब किसान नए दरों के अनुसार अपनी हिस्सा राशि जमा कर सकेंगे, जिन किसानों ने पुराने दरों के अनुसार राशि जमा कर दी है और 22 सितंबर 2025 से पहले बिल जारी नहीं हुआ है। उन्हें संशोधित स्वीकृति जारी कर अतिरिक्त राशि वापस लौटाई जाएगी।