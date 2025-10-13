Patrika LogoSwitch to English

किसानों के लिए गुड न्यूज: पीएम कुसुम योजना में सौर पंप हुए सस्ते, 7811 रुपए तक की बचत, ऐसे करें आवेदन

PM Kusum Scheme: किसानों के लिए खुशखबरी आई है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप अब सस्ते हो गए हैं। जीएसटी में कटौती से किसानों को 7811 रुपए तक की राहत मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू है।

2 min read

झुंझुनू

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

PM Kusum Scheme

PM Kusum Scheme (Patrika Photo)

PM Kusum Scheme: झुंझुनूं जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाना अब पहले से सस्ता हो गया है। दरअसल, 22 सितंबर से जीएसटी दरों में संशोधन के बाद किसानों को 4209 से 7811 रुपए तक की बचत होगी।


बता दें कि इससे सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। उद्यान विभाग के अनुसार, नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद अनुबंधित कंपनियों ने संशोधित गाइड लाइन विभाग को भेज दी है। अब किसान नए दरों के अनुसार अपनी हिस्सा राशि जमा कर सकेंगे, जिन किसानों ने पुराने दरों के अनुसार राशि जमा कर दी है और 22 सितंबर 2025 से पहले बिल जारी नहीं हुआ है। उन्हें संशोधित स्वीकृति जारी कर अतिरिक्त राशि वापस लौटाई जाएगी।


295 किसानों ने लगाया पंप, 1500 का लक्ष्य


अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष जिले के लिए 1500 सौर पंपों का लक्ष्य तय किया गया था। अब तक 295 किसानों ने खेतों सौर ऊर्जा पंप लगा लिया है। योजना के तहत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, एससी-एसटी वर्ग के किसानों को अनुदान के साथ अतिरिक्त 45 हजार रुपए की सहायता भी देय है।


जीएसटी दरों में कमी से कई उपकरणों की लागत घटी है। पहले कंट्रोलर सहित उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, जो अब 5 प्रतिशत रह गई है। इस बदलाव से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।


किसानों के लिए यह जानना जरूरी…


-किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान देय, शेष 40 प्रतिशत राशि स्वयं वहन करनी होगी।
-0.40 हेक्टेयर न्यूनतम भूमि स्वामित्व आवश्यक।
-जिनके पास विद्युत कनेक्शन है या पहले सोलर पंप पर अनुदान ले चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
-आवेदन के साथ जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी, नक्शा और स्वघोषणा पत्र आवश्यक है।
-तकनीकी सर्वे के आधार पर पंप की क्षमता और प्रकार तय किए जाएंगे।


यहां कर सकते हैं किसान आवेदन


सौर ऊर्जा पंप लगाने के इच्छुक किसान किसान राज किसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में कमी पाए जाने पर पत्रावली ऑनलाइन वापस भेजी जाती है, जिसे अधिकतम 30 दिनों में सुधार कर दोबारा अपलोड करना अनिवार्य होगा।


इनका कहना है…


जीएसटी में संशोधन के बाद किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाने में राहत मिली है। एक पंप स्थापित करने पर 4209 से 7811 रुपए तक की बचत होगी। जिले के 1500 पंप लगाने का लक्ष्य मिला है। अब तक 295 किसान सोलर पंप लगा चुके हैं।
-विजयपाल कस्वां, उप निदेशक उद्यान विभाग, झुंझुनूं

राजस्थान के लाखों किसानों को जल्द मिलेगी 21वीं किस्त, दिवाली से पहले खातों में आ सकते हैं पैसे
जयपुर
किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही! 3 हजार किसानों का आधार अपडेट नहीं, 1637 पर भुगतान रुकने का खतरा(photo-patrika)

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / किसानों के लिए गुड न्यूज: पीएम कुसुम योजना में सौर पंप हुए सस्ते, 7811 रुपए तक की बचत, ऐसे करें आवेदन

