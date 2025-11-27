Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Jhunjhunu: मां के आंसू नहीं थम रहे…सड़क दुर्घटना में बेटे को खो चुके परिवार को मिला अब 1 करोड़ का ‘सहारा’…

Police Constable Family Gets 1 Crore: कांस्टेबल संदीप फरवरी में सड़क हादसे में ड्यूटी के दौरान दुनिया छोड़ गए। परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया।

2 min read
झुंझुनू

image

Jayant Sharma

Nov 27, 2025

परिवार को एक करोड़ का चैक सौंपते पुलिस और बैंक अधिकारी, फोटो - पत्रिका

Jhunjhunu Police News: वर्दी पहनने वाले जवान हर रोज़ ड्यूटी पर निकलते समय नहीं जानते कि वे घर लौटेंगे या नहीं। लेकिन उनकी कर्तव्य भावना कभी कम नहीं होती। कुछ ऐसा ही किस्सा झुंझुनूं के रिजर्व पुलिस लाइन में पदस्थापित कांस्टेबल संदीप कुमार का भी रहा, जिनकी फरवरी 2025 में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। घर का सहारा अचानक छिन जाने के बाद परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह का बड़ा संकट आ खड़ा हुआ।

इसी बीच अब संदीप कुमार के परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ₹1 करोड़ का चेक सौंपा गया। यह चेक पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय और भारतीय स्टेट बैंक, कलेक्ट्रेट शाखा के प्रबंधक द्वारा परिवार को प्रदान किया गया। चेक सौंपते समय पूरा माहौल भावुक हो उठा। सिपाही संदीप की पत्नी, माता-पिता और परिजनों की आंखें नम थी, लेकिन साथ ही यह आर्थिक संबल भविष्य की सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए उम्मीद की एक नई किरण जैसा साबित हुआ।

पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने इस दौरान परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि संदीप के योगदान को पुलिस विभाग कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। एसपी ने बताया कि पुलिस सैलरी पैकेज भारतीय स्टेट बैंक के साथ पुलिस विभाग के विशेष समझौते के तहत संचालित होता है, जिसके अंतर्गत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में पुलिसकर्मी के आश्रितों को बीमा कवर के तौर पर यह राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि कर्तव्य पालन के दौरान होने वाली अनहोनी से परिवार पूरी तरह असुरक्षित न रह जाए।

संदीप के सहकर्मियों ने भी कहा कि वह बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही थे, जिन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। परिवार ने बैंक और पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता संदीप की यादों की तरह आने वाले समय में संबल देती रहेगी।

Published on:

27 Nov 2025 08:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: मां के आंसू नहीं थम रहे…सड़क दुर्घटना में बेटे को खो चुके परिवार को मिला अब 1 करोड़ का ‘सहारा’…

