Jhunjhunu: मां के आंसू नहीं थम रहे…सड़क दुर्घटना में बेटे को खो चुके परिवार को मिला अब 1 करोड़ का ‘सहारा’…

पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने इस दौरान परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि संदीप के योगदान को पुलिस विभाग कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। एसपी ने बताया कि पुलिस सैलरी पैकेज भारतीय स्टेट बैंक के साथ पुलिस विभाग के विशेष समझौते के तहत संचालित होता है, जिसके अंतर्गत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में पुलिसकर्मी के आश्रितों को बीमा कवर के तौर पर यह राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि कर्तव्य पालन के दौरान होने वाली अनहोनी से परिवार पूरी तरह असुरक्षित न रह जाए।