राजस्थान में पति-पत्नी को एक ही जिले में मिली पोस्टिंग, एक SP तो दूसरे की यहां तैनाती, UP से आई अफसर की खूब हो रही चर्चा



बता दें कि सोमवार को राजस्थान में हुए 222 अधिकारियों के तबादलों में झुंझुनूं जिला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वजह रही यहां की खास पोस्टिंग। जिले के एसपी और युवा आईपीएस बृजेश उपाध्याय की पत्नी सृष्टि, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) से चयनित अफसर हैं, को झुंझुनूं में विशेष पद पर तैनाती दी गई है।