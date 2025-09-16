राजस्थान में पति-पत्नी को एक ही जिले में मिली पोस्टिंग, एक SP तो दूसरे की यहां तैनाती, UP से आई अफसर की खूब हो रही चर्चा

झुंझुनूं: राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अनेक अधिकारियों का तबादला किया है। झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय की पत्नी सृष्टि को झुंझुनूं में सहायक निदेशक लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में रिक्त पद पर लगाया गया है। वे उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी थीं और राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
बता दें कि सोमवार को राजस्थान में हुए 222 अधिकारियों के तबादलों में झुंझुनूं जिला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वजह रही यहां की खास पोस्टिंग। जिले के एसपी और युवा आईपीएस बृजेश उपाध्याय की पत्नी सृष्टि, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) से चयनित अफसर हैं, को झुंझुनूं में विशेष पद पर तैनाती दी गई है।
सृष्टि बीते चार महीने से उत्तर प्रदेश में एपीओ पद पर कार्यरत थीं। अब उन्हें विशेष स्वीकृति के तहत झुंझुनूं में सहायक निदेशक, लोक सेवा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का दायित्व सौंपा गया है। माना जा रहा है कि इस तरह का पद जिले में पहली बार बनाया गया है।
दरअसल, सृष्टि ने डेपुटेशन की प्रक्रिया तब शुरू की थी। जब उनके पति बृजेश उपाध्याय करौली में एसपी थे। प्रक्रिया पूरी होने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब उनकी राजस्थान कैडर में औपचारिक नियुक्ति हो गई है।
प्रशासनिक हलकों से लेकर आम लोगों तक में यह पोस्टिंग खास चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि यूपी सेवा की अधिकारी को राजधानी के बजाय झुंझुनूं में विशेष पद पर जिम्मेदारी दी गई है। यह न केवल झुंझुनूं बल्कि राजस्थान में भी एक अलग तरह का उदाहरण बन गया है।
उधर, खाली चल रहे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कैलाश चंद यादव को लगाया गया है। वे संस्कृत शिक्षा में संयुक्त शासन सचिव के पद पर कार्यरत थे। जयपुर जिले के रहने वाले यादव की ड्यूटी अधिकतर समय जयपुर जिले में ही रही हैं। वे उदयपुरवाटी में वर्ष 2008-09 में एसडीएम भी रह चुके।
गौरतलब है कि 15 अगस्त को वकीलों से विवाद के बाद चर्चा में आए नवलगढ़ एसडीएम सुनील कुमार झिंगोनिया का तबादला जालौर जिले के जसवंतपुरा में एसडीएम पद पर किया गया है। उनकी जगह कुलदीप सिंह शेखावत को एसडीएम लगाया गया है।
मलसीससर एसडीएम पंकज शर्मा का तबादला बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विवि में रजिस्ट्रार पद पर किया है। शर्मा की जगह सुमन देवी को मलसीसर एसडीएम लगाया है। सुमन पहले बुहाना में एसडीएम रह चुकीं हैं।