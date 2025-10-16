Rajasthan VDO Recruitment: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में नवाचार, जानिए इससे परीक्षार्थियों को क्या लाभ मिलेगा

RSSB VDO recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा-2025 में नवाचार किया है। इससे युवाओं के समय व धन की बचत होगी। अनेक परीक्षा सुबह नौ बजे से होती रही है। इसके लिए मुख्य गेट आठ बजे बंद हो जाता था।
ऐसे में अगर किसी युवा का सेंटर दूसरे जिले में आया है तो उसे एक दिन पहले ही उस जगह पहुंचना पड़ता था। ऐसे में उसका होटल, धर्मशाला में रुकने व भोजन का खर्चा बढ़ जाता था। दो दिन भी लगते थे।
अब वीडीओ भर्ती परीक्षा का समय ग्यारह बजे का रखा गया है। गेट दस बजे बंद होंगे। ऐसे में पड़ोसी जिले के युवा भी परीक्षा के दिन सुबह जल्द रवाना होकर तय समय से पहले सेंटर पर पहुंच जाएंगे। परीक्षा दो नवम्बर को होगी। ऐसे में उनके समय व धन की बचत होगी।
पूरे राजस्थान में एक ही दिन एक ही पारी में परीक्षा होने के चलते सभी युवाओं को समान पेपर दिया जाएगा। पहले परीक्षा कई दिन चलने व कई पारियों में होने के कारण पेपर अलग-अलग हाेते थे। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षाओं में 'नोबिलाइजेशन' (सामान्यीकरण) के लिए नए 'इक्विपरसेंटाइल फॉर्मूला' अपनाता रहा है।
इस बदलाव का उद्देश्य विभिन्न पारियों में आयोजित परीक्षाओं के कठिनाई स्तर में संतुलन स्थापित करना रहा है, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। अब एक ही पारी में परीक्षा होने के कारण सामान्यीकरण की प्रक्रिया का समय बचेगा। परिणाम भी जल्द आने की संभावना रहेगी।
2 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा के माध्यम से ग्राम विकास अधिकरियों के 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा नजदीक आते ही युवा तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन ने भी कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय कर लिया है। झुंझुनूं जिले में झुंझुनूं व बगड़ में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 12 हजार 48 युवक-युवतियां परीक्षा देंगे।
ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए फ्री बस यात्रा संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा से दो दिन पूर्व एवं दो दिन पश्चात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा 2 नवम्बर 2025 को (समय: सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक) होगी। परीक्षा के लिए 5,14,253 युवाओं ने आवेदन किया है।
