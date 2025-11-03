Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, घूमने निकले 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 2 घायल, गांव में मातम

Rajasthan Accident: ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे सभी दोस्त, स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते बैठे थे खाली, चिड़ावा में मातम छाया, एक ही हालत नाजुक

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Nov 03, 2025

road accident

मृतक और क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

चिड़ावा (झुंझुनूं)। खुशियों भरे सफर पर निकले पांच दोस्तों में से तीन अब इस दुनिया में नहीं हैं। फलोदी-जोधपुर क्षेत्र के चाडी-चौतीणा-श्रीलक्ष्मणनगर से गुजर रहे भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में चिड़ावा के वार्ड 10 चौधरी कॉलोनी निवासी रोहित पुत्र राधेश्याम नायक, लोहिया स्कूल के पास निवासी अक्षय स्वामी पुत्र मामराज और घरड़ाना कलां निवासी अमित पुत्र राजेंद्र राव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार

पांचों दोस्त कार में सवार होकर चिड़ावा से जैसलमेर की ओर रवाना हुए थे। देर रात सियोल नगर और चांपासर के बीच उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। ऊपर का हिस्सा तक अलग हो गया। राहगीरों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया।

स्लीपर बसों की हड़ताल थी, इसलिए बनाया मानस

हादसे के शिकार पांचों युवक चिड़ावा की अलग-अलग ट्रेवल एजेंसियों में काम करते थे। स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते कुछ दिनों से खाली बैठे थे। ऐसे में दोस्तों ने साथ में जैसलमेर घूमने का प्लान बनाया, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगा। मिलनसार और मददगार स्वभाव के कारण ये पांचों युवक अपने साथियों में काफी लोकप्रिय थे।

चिड़ावा में छाया मातम

घायलों को पहले राजकीय उप जिला अस्पताल, आऊ पहुंचाया। जहां से अमित और अक्षय को ओसियां तथा रोहित को जोधपुर के लिए रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने रोहित, अमित और अक्षय को मृत घोषित कर दिया। मृतक रोहित के शव को जोधपुर तथा अमित और अक्षय के शव को ओसियां के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

यह वीडियो भी देखें

हादसे की खबर मिलते ही चिड़ावा में मातम छा गया। देर रात तक परिजन जोधपुर और ओसियां अस्पतालों में अपने बच्चों की अंतिम झलक पाने पहुंचे। वहीं चौधरी कॉलोनी निवासी शुभम पुत्र ओमप्रकाश और लोयल निवासी अंकित पुत्र कुरड़ाराम घायल हुए हैं। शुभम की हालत नाजुक बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Phalodi Bus Accident: जोधपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, परिजनों की चीत्कार से कलेजा फटा, देखें VIDEO
जोधपुर
phalodi bus accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 09:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, घूमने निकले 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 2 घायल, गांव में मातम

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिकेट में हरमनप्रीत-दीप्ति बनने की राह पर राजस्थान की बेटियां, झुंझुनूं की ये खिलाड़ी मनवा रही हैं अपना लोहा

Jhunjhunu cricketers
झुंझुनू

Rajasthan: फ्री के गेहूं लेने वालों से वसूली करेगी सरकार, प्रतिकिलो के हिसाब से देने होंगे इतने रुपये

free wheat in Jhunjhunu
झुंझुनू

खाद्य सुरक्षा योजना: पात्र नहीं होने के बावजूद राशन उठाने वालों पर अब गिरेगी गाज, 860 अपात्रों को नोटिस, मचा हड़कंप

Food Security Scheme
झुंझुनू

Rajasthan : ‘ड्रैगन फ्रूट से कमाई होगी दोगुनी…’, राजस्थान के झुंझुनूं जिले का किसान बना मिसाल, जानिए बहुत कुछ

Dragon Fruit Earnings Double Rajasthan Jhunjhunu district farmer sets an example know more
झुंझुनू

हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा: हार्डकोर बदमाशों को छिपाने और भगाने के दो मददगार गिरफ्तार

Dennis Bawaria murder case
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.