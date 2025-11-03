Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, घूमने निकले 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 2 घायल, गांव में मातम

मृतक और क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका
चिड़ावा (झुंझुनूं)। खुशियों भरे सफर पर निकले पांच दोस्तों में से तीन अब इस दुनिया में नहीं हैं। फलोदी-जोधपुर क्षेत्र के चाडी-चौतीणा-श्रीलक्ष्मणनगर से गुजर रहे भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में चिड़ावा के वार्ड 10 चौधरी कॉलोनी निवासी रोहित पुत्र राधेश्याम नायक, लोहिया स्कूल के पास निवासी अक्षय स्वामी पुत्र मामराज और घरड़ाना कलां निवासी अमित पुत्र राजेंद्र राव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए।
पांचों दोस्त कार में सवार होकर चिड़ावा से जैसलमेर की ओर रवाना हुए थे। देर रात सियोल नगर और चांपासर के बीच उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। ऊपर का हिस्सा तक अलग हो गया। राहगीरों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया।
हादसे के शिकार पांचों युवक चिड़ावा की अलग-अलग ट्रेवल एजेंसियों में काम करते थे। स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते कुछ दिनों से खाली बैठे थे। ऐसे में दोस्तों ने साथ में जैसलमेर घूमने का प्लान बनाया, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगा। मिलनसार और मददगार स्वभाव के कारण ये पांचों युवक अपने साथियों में काफी लोकप्रिय थे।
घायलों को पहले राजकीय उप जिला अस्पताल, आऊ पहुंचाया। जहां से अमित और अक्षय को ओसियां तथा रोहित को जोधपुर के लिए रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने रोहित, अमित और अक्षय को मृत घोषित कर दिया। मृतक रोहित के शव को जोधपुर तथा अमित और अक्षय के शव को ओसियां के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
हादसे की खबर मिलते ही चिड़ावा में मातम छा गया। देर रात तक परिजन जोधपुर और ओसियां अस्पतालों में अपने बच्चों की अंतिम झलक पाने पहुंचे। वहीं चौधरी कॉलोनी निवासी शुभम पुत्र ओमप्रकाश और लोयल निवासी अंकित पुत्र कुरड़ाराम घायल हुए हैं। शुभम की हालत नाजुक बताई जा रही है।
