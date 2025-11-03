Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, घूमने निकले 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 2 घायल, गांव में मातम

चिड़ावा (झुंझुनूं)। खुशियों भरे सफर पर निकले पांच दोस्तों में से तीन अब इस दुनिया में नहीं हैं। फलोदी-जोधपुर क्षेत्र के चाडी-चौतीणा-श्रीलक्ष्मणनगर से गुजर रहे भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में चिड़ावा के वार्ड 10 चौधरी कॉलोनी निवासी रोहित पुत्र राधेश्याम नायक, लोहिया स्कूल के पास निवासी अक्षय स्वामी पुत्र मामराज और घरड़ाना कलां निवासी अमित पुत्र राजेंद्र राव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए।