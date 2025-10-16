RSSB VDO Recruitment: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में नवाचार, जानिए परीक्षार्थियों को क्या लाभ मिलेगा

2 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा के माध्यम से ग्राम विकास अधिकरियों के 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा नजदीक आते ही युवा तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन ने भी कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय कर लिया है। झुंझुनूं जिले में झुंझुनूं व बगड़ में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 12 हजार 48 युवक-युवतियां परीक्षा देंगे।