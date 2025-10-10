26 महीने से लापता पति की सलामती के लिए रखती हैं करवा चौथ का व्रत, भावुक कर देगी मनोज देवी की कहानी

मनोज देवी ने बताया कि उनके पति करीब ढाई साल पहले कमाने के लिए दुबई गए थे। अंतिम बार उनसे 6 जुलाई 2023 को फोन पर बात हुई थी। उसके बाद न कोई चिट्ठी, न संदेश और न ही कोई फोन, संपर्क पूरी तरह टूट गया। भावुक मनोज कहती हैं, हर करवा चौथ पर उनका इंतजार करती हूं।