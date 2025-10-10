Patrika LogoSwitch to English

26 महीने से लापता पति की सलामती के लिए रखती हैं करवा चौथ का व्रत, भावुक कर देगी मनोज देवी की कहानी

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ का व्रत जहां हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, वहीं कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जिनका इंतजार अब दुआओं का रूप ले चुका है। ऐसी ही एक कहानी है मणकसास गांव की मनोज देवी जांगिड़ की।

less than 1 minute read

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Oct 10, 2025

विदेश रवाना के समय मनोज देवी व राकेश जांगिड़ की ली गई फोटो। फोटो पत्रिका

पचलंगी (झुंझुनूं)। करवा चौथ का व्रत जहां हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, वहीं कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जिनका इंतजार अब दुआओं का रूप ले चुका है। ऐसी ही एक कहानी है मणकसास गांव की मनोज देवी जांगिड़ की, जिनके पति राकेश जांगिड़ पिछले 26 महीने से विदेश में लापता हैं।

मनोज देवी ने बताया कि उनके पति करीब ढाई साल पहले कमाने के लिए दुबई गए थे। अंतिम बार उनसे 6 जुलाई 2023 को फोन पर बात हुई थी। उसके बाद न कोई चिट्ठी, न संदेश और न ही कोई फोन, संपर्क पूरी तरह टूट गया। भावुक मनोज कहती हैं, हर करवा चौथ पर उनका इंतजार करती हूं।

चौथ माता से यही अरदास है कि मेरे पति जल्द लौट आएं… बस यही करवाचौथ मेरे लिए सबसे बड़ा पर्व है। मनोज देवी के लिए यह तीसरा करवा चौथ है जब वे पति की लंबी उम्र और घर वापसी की कामना के साथ व्रत रख रही हैं।

उन्होंने बताया कि पहले जब राकेश विदेश में थे, तब वीडियो कॉलिंग से व्रत खुलवाती थीं। लेकिन अब कोई संपर्क न होने के कारण वे कहानी सुनती हैं, पूजा करती हैं और पति की आवाज सुनने की आस में चौथ माता से मन की बात कहती हैं।

Updated on:

10 Oct 2025 04:13 pm

Published on:

10 Oct 2025 04:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / 26 महीने से लापता पति की सलामती के लिए रखती हैं करवा चौथ का व्रत, भावुक कर देगी मनोज देवी की कहानी

