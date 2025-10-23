शेखावाटी की लाइफ लाइन काटली नदी पर संकट, झुंझुनूं और चूरू में मिले सैकड़ों अतिक्रमण, एनजीटी सर्वे में खुली पोल



काटली नदी को बचाने के लिए काटली नदी बचाओ संघर्ष समिति सहित अन्य संगठन लगे हुए हैं। इसी क्रम में अमित कुमार और कैलाश मीणा नीमकाथाना (सीकर) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोन भोपाल पीठ का दरवाजा खट खटाया, जिस पर एनजीटी ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को सर्वे की जिम्मेदारी दी थी। परिवादियों के दोबारा याचिका लगाने पर यह जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को दी थी। दोनों ने ही अपने सर्वे में काटली नदी में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध खनन माना।