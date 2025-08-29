SI भर्ती परीक्षा मामला: झुंझुनूं के प्रशिक्षु एसआई बिजेंद्र और नकल गिरोह की करतूत से खुला था बड़ा घोटाला

उसने झुंझुनूं के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को जो पत्र लिखा, उसमें भी 13 से अधिक गलतियां पाई गईं थी। एसओजी द्वारा पेपर सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद मोनिका सक्रिय हो गई थी और कार्रवाई से बचने के लिए प्रशिक्षण से गायब हो गई। एसओजी ने उसे झुंझुनूं में जॉगिंग करने के दौरान उसे दबोच लिया था। ट्रेनिंग के दौरान मोनिका का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया था कि उसे 301 नंबर मिले, जबकि असल में उसे 354 अंक मिले थे। अधिक अंक आने से उसका मेरिट लिस्ट में 34वां स्थान आया था, जबकि इंटरव्यू में मात्र 15 अंक ही मिले थे।