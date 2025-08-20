Jhunjhunu: सरकारी अध्यापक को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए एंठे, 10 माह बाद महिला अरेस्ट

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलगढ़ वृत्ताधिकारी राजवीर सिंह चंपावत के सुपरविजन व नवलगढ़ थानाधिकारी सीआई सुगन सिंह बिजारणिया के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शादी का झांसा देकर ब्लेकमेल कर रुपए एंठने के मामले में 10 माह से फरार चल रही महिला को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया।
पुलिस के अनुसार सरकारी अध्यापक को शादी का झांसा देकर हनीट्रेप का शिकार बनाने व लाखों रुपए एंठने की आरोपी भागोती देवी (50) पुत्री नोरंगलाल निवासी पलथाना जिला सीकर को गिरफ्तार किया गया है।
मामले में परिवादी ने भागोती देवी के खिलाफ शादी का झांसा देकर ब्लेकमेल करके 29.85 लाख रुपए एंठने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी महिला के बैंक खाते में 15 लाख रुपए फ्रीज करवाए और सोमवार को गिरफ्तार करके मंगलवार को नवलगढ़ न्यायालय में पेश किया।
पुलिस टीम में सीआई सुगनसिंह के नेतृत्व में एसआई संतोष, एएसआई कृपालसिंह व कांस्टेबल मुकेश शामिल रहे।