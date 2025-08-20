Rajasthan: एक साथ उठी तीन अर्थियां, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार

Jalore News: बिबलसर गांव की कीबली नाडी में डूबने से तीन बालकों की दर्दनाक मौत के बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर ग़मगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। बिबलसर निवासी श्रवणकुमार पुत्र छोगाराम वागरी ने रिपोर्ट देकर बताया की उसका छोटा भाई रोहित कुमार (14) पुत्र राजूराम बागरी व पडौसी दशरथ कुमार (12) पुत्र छोगाराम प्रजापत व डकातरा निवासी कुलदीप पुत्र पारसमल प्रजापत (ननिहाल हाल बिबलसर) सोमवार शाम को करीब चार बजे मेरी माता रेखादेवी के साथ भैंस चराने के लिए खेत पर गए थे।