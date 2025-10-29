Rajasthan Crime: लिव-इन में रह रही युवती की संदिग्ध मौत, हत्या के आरोप में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, घर में कहा था- जयपुर नौकरी करने जा रही

गिरफ्तार प्रेमी युवक (फोटो-पत्रिका)
झुंझुनूं। लिव-इन-रिलेशन में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतका के परिजनों ने उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अशोक कुमार (29) पुत्र गोकुलचंद निवासी रघुनाथपुरा को बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या की किसी साजिश से जुड़ा हुआ।
गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी राममनोहर ने बताया कि 26 अक्टूबर को अजाड़ी खुर्द निवासी मक्खनलाल पुत्र चंदगीराम मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी भतीजी निकिता कुमारी, जो 12वीं पास थी, करीब डेढ़ महीने पहले जयपुर में प्राइवेट नौकरी की तलाश के बहाने घर से निकली थी। बाद में उसने परिवार को बताया कि वह रघुनाथपुरा निवासी अशोक कुमार के साथ लिव-इन में रह रही है।
मक्खनलाल ने अपनी शिकायत में कहा कि 25 अक्टूबर को परिवार को सूचना मिली कि निकिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों को शक है कि अशोक कुमार, उसकी बहन और छोटे भाई ने मिलकर निकिता की हत्या की। इस गंभीर आरोप के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
नवलगढ़ डीएसपी राजवीर सिंह के पर्यवेक्षण में गुढ़ागौड़जी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी अशोक कुमार को उसके पैतृक गांव रघुनाथपुरा से गिरफ्तार किया।
प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपी अक्सर निकिता पर मानसिक दबाव बनाता था और उसे परेशान करता था। पुलिस अब इस चीज की जांच में जुटी है कि इसी तनाव के चलते युवती ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया या उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है।
