Rajasthan Crime: लिव-इन में रह रही युवती की संदिग्ध मौत, हत्या के आरोप में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, घर में कहा था- जयपुर नौकरी करने जा रही

झुंझुनूं। लिव-इन-रिलेशन में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतका के परिजनों ने उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अशोक कुमार (29) पुत्र गोकुलचंद निवासी रघुनाथपुरा को बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या की किसी साजिश से जुड़ा हुआ।