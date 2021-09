CUPB Recruitment 2021 : प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 66 पदों पर वैकेंसी, ऐसे के आवेदन

Central University of Punjab (CUP) Recruitment 2021 : पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा (CUPB) ने विभिन्न संकाय पदों के लिए नौकरी के लिए अधिसूचना जारी की है।

Central University of Punjab (CUP) Recruitment 2021 : पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा (CUPB) ने विभिन्न संकाय पदों के लिए नौकरी के लिए अधिसूचना जारी की है। नोटिफिकेशन के अनुसार, CUPB ने एसोसिएट प्रोफेसर / असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रोफेसर सहित कुल 66 फैकल्टी पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेसाइट http://www.cup.edu.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

21 अक्टूबर तक कर सकते है आवेदन:—

सीयूपीबी भर्ती 2021 जॉब्स अधिसूचना के लिए आवेदन के लिए 21 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है। यह भर्ती कुल 66 फैकल्टी पदों के लिए आमंत्रित की गई है। इसमें प्रोफेसर के लिए 18 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 26 और सहायक प्रोफेसर के लिए 22 पद हैं। अधिसूचना में उल्लिखित कुछ शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार सीयूपीबी भर्ती 2021 नौकरी अधिसूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CUPB Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथि:—

— आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 21 अक्टूबर, 2021



सीयूपीबी भर्ती 2021 नौकरी अधिसूचना के लिए रिक्ति विवरण:—

— कुल पदों की संख्या : 66 पद

— प्रोफेसर : 18

— एसोसिएट प्रोफेसर : 26

— असिस्टेंट प्रोफेसर : 22



शैक्षिक योग्यता:—

इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियमों के अनुसार होगी। उच्च शिक्षा में मानक बनाए रखने के उपाय, 2018 और समय-समय पर इसके संशोधन के रूप में होगी। यूजीसी विनियमों के अनुसार सहायक प्रोफेसर के सभी पदों के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिका वेबसाइट पर विजट करें।

How to Apply for CUPB Recruitment 2021:—

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए लिंक: https://cuprec.samarth.edu.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक 21 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण देखें।

