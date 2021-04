Off Campus Placement: आईआईटी धनबाद के तीन छात्रों को Google ने दिया 44 लाख का पैकेज

Off Campus Placement: कोरोना संक्रमण के समय जहां देश में युवाओं की नौकरियां जा रही हैं, वहीं आईआईटी आईएसएम धनबाद से अच्छी खबर भी मिल रही है। यहां गूगल ने ऑफ कैंपस में तीन आईआईटीयन अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर की है।

Off Campus Placement: कोरोना संक्रमण के समय जहां देश में युवाओं की नौकरियां जा रही हैं, वहीं आईआईटी आईएसएम धनबाद से अच्छी खबर भी मिल रही है। यहां गूगल ने ऑफ कैंपस में तीन आईआईटीयन अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर की है। इन स्टूडेंट्स में से यश रंका और अंशुमन चौधरी ESE के छात्र हैं वहीँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सुतीर्थ पॉल हैं। इन्हे 44 लाख रूपए वार्षिक का पैकेज ऑफर किया है। वर्ष 2021 बैच के स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी धनबाद में मिलने वाला यह तीसरा बड़ा पैकेज है। इससे पहले बड़े पैकेज पर जापानी कंपनी लिंकविज, माइक्रोसॉफ्ट और स्पिंक्रलर भी नौकरियां ऑफर कर चुकी है।

Read More: तकनीकी स्टाफ के लिए निकली भर्तियां, यहां से करें अप्लाई

इस बार कुल 629 स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए जॉब ऑफर हो चुकी है। कुल विद्यार्थियों में से 85 स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया गया है। इस बार न्यूनतम पैकेज पर कुछ विद्यार्थियों को छह लाख रुपए सालाना का ऑफर दिया गया है। आईआईटी से कैंपस प्लेसमेंट के लिए इस बार कुल 113 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2021 बैच के लिए कैंपस प्लेसमेंट का अंतिम दौर चल रहा है। जहां कुछ कंपनियों का अभी ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट होना अभी बाकी है। वहीं कुछ कंपनियों का ऑफ कैंपस का भी इंतजार किया जा रहा है। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2021 बैच की स्टूडेंट्स प्रियंका सुभ्रावती को कोलोन यूनिवर्सिटी ने MS in Physics में उच्च शिक्षा के लिए चयन किया है।

Read More: आईटीआई डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए मेट्रो में निकली रिक्तियां, यहां से करें अप्लाई





Web Title: google gives 44 lakh package to 3 iitians off campus placement