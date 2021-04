HPPSC HPFS Mains Exam 2021 Postponed: सहायक वनसंरक्षक मुख्य परीक्षा स्थगित, जल्द जारी होंगी नई तिथियां

HPPSC HPFS Mains Exam 2021 Postponed: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ऐसे में सभी उम्मीदवार जो एचपीएफएस - (एसीएफ) - मुख्य परीक्षा -2019 के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, वे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट-hppsc.hp.gov.in पर उपलब्ध परीक्षा स्थगित किए जाने का नोटिस चेक कर सकते हैं।

Click Here For Check Official Notification

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 03 से 07 मई 2021 तक सहायक वन संरक्षक Jobs के लिए मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाना था। आयोग ने देश भर में COVID मामलों के चलते परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण की स्थिति के बाद ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी।

Read More: अप्रैल सेशन के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन परीक्षा स्थगित, इसमें से पढ़ें डिटेल

शार्ट नोटिस के जरिए सूचना दी गई है कि हिमाचल प्रदेश के विभाग में HPFS (सहायक वन संरक्षक) श्रेणी- I (राजपत्रित), के पदों पर आयोजित होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा के लिए जल्द ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। देश भर में COVID-19 मामलों के चलते 07 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। मुख्य लिखित परीक्षा की अगली तिथि समय से पहले जारी कर दी जाएगी।

Read More: यूनिवर्सिटी ने लिया फैसला, सभी ऑनलाइन-ऑफलाइन परीक्षाएं 15 मई तक स्थगित

ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने श्रेणी -1 के सहायक वन संरक्षक के लिए एचपीएफएस मेन्स परीक्षा 2021 के लिए अर्हता प्राप्त की है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण स्थगन नोटिस की जांच कर सकते हैं।

HPPSC HPFS Mains Exam 2021 Revised Schedule

Web Title: HPPSC HPFS Mains Exam 2021 Postponed, New dates to be announced soon