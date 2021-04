SBI Clerk 2021 Notification: एसबीआई क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ऐसे करें अप्लाई

SBI Clerk 2021 Notification: भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई क्लर्क भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिसियल नोटिफिकेशन भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जो एसबीआई क्लर्क 2021 भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एसबीआई करियर की वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जा सकते हैं। विस्तृत अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

Click Here For SBI Clerk Recruitment 2021 Notification

अधिसूचना के अनुसार, SBI Clerk Recruitment 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू होगी। उम्मीदवार 17 मई 2021 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार केवल एक ही राज्य में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इस भर्ती में केवल एक बार परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। किसी विशेष राज्य की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / विशेष क्षेत्र की निर्दिष्ट स्थानीय भाषा में प्रवीण (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) आना चाहिए। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

SBI Clerk 2021 Notification, Exam Pattern And Application Process

SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा जून 2021 में और मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2021 को आयोजित होनी प्रस्तावित है। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का आयोजन प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद लेकिन बैंक में शामिल होने से पहले आयोजित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। जूनियर एसोसिएट्स के लिए इंटर सर्किल ट्रांसफर / इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

Read More: आईटीआई डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए मेट्रो में निकली रिक्तियां, यहां से करें अप्लाई

SBI Clerk 2021 Important Dates

पंजीकरण शुरू होने की तिथि - 27.04.2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 17.05.2021

एसबीआई क्लर्क 2021 प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि - जून 2021

एसबीआई क्लर्क 2021 मुख्य परीक्षा की तिथि - 31.07.2021

Read More: तकनीकी स्टाफ के लिए निकली भर्तियां, यहां से करें अप्लाई

How to apply for the SBI Clerk recruitment 2021

एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए आवेदक सबसे पहले एसबीआई कैरियर की वेबसाइट - sbi.co.in/careers पर जाएं। इसके बाद एसबीआई क्लर्क 2021 भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। यहां अधिसूचना और रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। उम्मीदवार को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद लॉगिन करने आवेदन भरना होगा। भरे हुए एसबीआई क्लर्क भर्ती 2021 के आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।

Web Title: Apply Online For SBI Clerk 2021 Vacancy