एसएससी सीपीओ एसआई भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें चेक

SSC CPO SI Paper -1 Answer Key 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सीपीओ एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर-1 की 'फाइनल आंसर की' और उनके प्रश्नपत्र जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा नवंबर 2020 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यहां दिए डायरेक्ट लिंक से भी आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Click Here For Download Answer Key

अभ्यर्थी ऊपर दिए लिंक पर जाकर फाइनल आंसर की और प्रश्नपत्र प्रिंटआउट कर सकते हैं। आंसर की और प्रश्नपत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग की वेबसाइट पर 04-04-2021 तक उपलब्ध रहेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, एसएससी दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ भर्ती 2020 के तहत कुल 1564 पदों को भरा जाएगा जिनमें 1433 पुरुष और 131 महिला सब इंपेक्टर होंगे। इस भर्ती के तहत दिल्ली पुलिस में 169 पद, सीआरपीएफ में 1072 और बीएसएफ में 244 पद हैं। इसी प्रकार से कुछ पद आईटीपबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी के लिए निर्धारित हैं।

How To Check SSC CPO final answer key 2020

उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। इसके बाद "Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination (Paper-I), 2020 - Uploading of Final Answer Key(s) alongwith Question Paper(s)" लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर दें। जानकारी सबमिट करने के साथ ही पीडीएफ फॉर्मेंट में आंसर की ओपन हो जाएगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

आयोग ने 23 से 25 नवंबर, 2020 तक कंप्यूटर आधारित SSC CPO पेपर 1 परीक्षा आयोजित की थी। इसके परिणाम 26 फरवरी, 2021 को घोषित किए गए थे।

