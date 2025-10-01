जोधपुर में बैठकर 10 करोड़ की ठगी…. बिहार का एक और महाराष्ट्र के 8 शातिर गिरफ्तार, ऐसे लोगों को दे रहे थे धोखा

पुलिस ने महाराष्ट्र और बिहार के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सौरभ प्रभाकर तीजारे, प्रज्जवल भारत काटे, अतुल दिलिप बोराडे, अक्षय वामन जमाव, निखिल राजेश काठे, प्रज्जवल देवकुमार लांजेवार, गणेश दिलीप गायकवाड, राहुल मोहन वसीधा (महाराष्ट्र) और अरुण कुमार (बिहार) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के गिरोह की सक्रियता और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी की रणनीति अत्यंत संगठित थी। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद सामग्री और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है।