जोधपुर में बैठकर 10 करोड़ की ठगी…. बिहार का एक और महाराष्ट्र के 8 शातिर गिरफ्तार, ऐसे लोगों को दे रहे थे धोखा

पकड़े गए शातिर ठग (फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने साइबर अपराध विरोधी विशेष अभियान के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो महाराष्ट्र और बिहार के विभिन्न जिलों से संबंध रखते हैं। पुलिस ने ठगी में प्रयुक्त 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप, हिसाब-किताब की डायरी और अन्य सामग्री भी बरामद की है।
थानाधिकारी ईश्वर चंद्र पारीक के अनुसार आरोपियों ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को जुए और सट्टे में फंसाकर ठगी की। आरोपी पिछले दो माह से जोधपुर के पॉश इलाके आशापूर्णा एन्क्लेव स्थित एक बंगले में किराए पर रहकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। जांच में सामने आया कि ये आरोपी प्रतिदिन औसतन 20-25 लाख रुपए की ठगी कर रहे थे। दो महीने में इनके द्वारा कुल लगभग 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई।
पुलिस ने बताया कि आरोपी मास्टर रेड्डी एन्ना 190 और 100 पैनल नामक मुख्य वेबसाइट तथा सहायक वेबसाइटों के माध्यम से 350 से अधिक ऑनलाइन गेम, क्रिकेट मैच सट्टा, कसीनो और एविएटर जैसे गेम्स संचालित कर रहे थे। आरोपियों ने जीत की राशि के रिफंड या रिजेक्शन के नाम पर भी ग्राहकों को धोखा दिया। इस पूरी गतिविधि में कई फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था।
पुलिस ने महाराष्ट्र और बिहार के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सौरभ प्रभाकर तीजारे, प्रज्जवल भारत काटे, अतुल दिलिप बोराडे, अक्षय वामन जमाव, निखिल राजेश काठे, प्रज्जवल देवकुमार लांजेवार, गणेश दिलीप गायकवाड, राहुल मोहन वसीधा (महाराष्ट्र) और अरुण कुमार (बिहार) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के गिरोह की सक्रियता और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी की रणनीति अत्यंत संगठित थी। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद सामग्री और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है।
