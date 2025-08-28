Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

jodhpur news: जोधपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत, परिवार में कोहराम

पुलिस ने बताया कि हरिजन बस्ती की सीमा भील और सोनू पदमसर तालाब में गिरीं और गहरे पानी में जाकर डूबी गईं।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 28, 2025

2 girls died due to drowning in a pond
बच्चियों की तलाश करती टीम। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के खाण्डा फलसा थानान्तर्गत भीतरी शहर के प्राचीन पदमसर तालाब में तर्पण के दौरान बहाए सिक्के लेने के प्रयास में गुरुवार शाम दो बालिकाएं डूब गईं। पांव फिसलने से पानी में गिरी एक बालिका को बचाने के प्रयास में दूसरी भी डूब गई और दोनों की मौत हो गईं। इससे क्षेत्र में मातम सा छा गया।

सहायक पुलिस आयुक्त केन्द्रीय मंगलेश चूण्डावत ने बताया कि चांदपोल हरिजन बस्ती निवासी सीमा भील (13) व सोनू भील (10) पदमसर तालाब में डूब गईं। पांव फिसलने से एक बालिका पानी में गिर गईं थी। उसे बचाने के प्रयास में दूसरी बालिका पानी में उतरी और डूब रही बालिका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर अचानक हाथ छूट गया और वह तालाब में जा गिरी। दोनों गहरे पानी में जाकर डूब गईं।

मोर्चरी में रखवाए शव

नागरिक सुरक्षा दस्ते के परसाराम जाखड़, तैराक धर्मदास, ललित कुमार, दिग्विजय शर्मा, मोहम्मद आरिफ, राकेश चौधरी, केसाराम पंवार, भवानी सिंह, मनीष मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। करीब 15-20 मिनट की मेहनत के बाद एक-एक कर दोनों बालिकाओं को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। परिजन को मौके पर बुलाया गया। प्राथमिक जांच के बाद दोनों शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए।

यह वीडियो भी देखें

सिक्के तलाश रही थी, पांव फिसला और जान गई

थानाधिकारी बलवंतराम ने बताया कि ऋषि पंचमी के चलते पदमसर तालाब पर महिलाओं ने पूजा व तर्पण किया। उन्होंने तालाब में सिक्के भी चढ़ाए। इन सिक्कों को लेने के लिए दोनों महिलाएं तालाब किनारे मौजूद थी। सिक्के लेने के प्रयास में एक बालिका का पांव फिसल गया और पानी में गिर गई। वहां मौजूद दूसरी बालिका ने बचाने का प्रयास किया और उसका हाथ पकड़ में भी आ गया, लेकिन फिर हाथ छूट गया और दूसरी बालिका भी पानी में डूब गईं।

Updated on:

28 Aug 2025 07:17 pm

Published on:

28 Aug 2025 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / jodhpur news: जोधपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत, परिवार में कोहराम

