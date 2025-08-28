jodhpur news: जोधपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत, परिवार में कोहराम

थानाधिकारी बलवंतराम ने बताया कि ऋषि पंचमी के चलते पदमसर तालाब पर महिलाओं ने पूजा व तर्पण किया। उन्होंने तालाब में सिक्के भी चढ़ाए। इन सिक्कों को लेने के लिए दोनों महिलाएं तालाब किनारे मौजूद थी। सिक्के लेने के प्रयास में एक बालिका का पांव फिसल गया और पानी में गिर गई। वहां मौजूद दूसरी बालिका ने बचाने का प्रयास किया और उसका हाथ पकड़ में भी आ गया, लेकिन फिर हाथ छूट गया और दूसरी बालिका भी पानी में डूब गईं।