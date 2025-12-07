कचरे के पहाड़ होंगे साफ: जोधपुर को 7 साल बाद मिली एनओसी, 600 टन कचरे से 6 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन

जोधपुर। शहर को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़ी पहल के रूप में केरू में बन रहा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अब रफ्तार पकड़ चुका है। पर्यावरण एनओसी मिलने में सात साल की देरी के बाद जुलाई 2025 से काम शुरू हुआ और अब तक पूरे प्रोजेक्ट का 30 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। नगर निगम की यह महत्वाकांक्षी योजना न सिर्फ जोधपुर को कचरे के ढेरों से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि कचरे से बिजली बनाकर निगम के लिए नई आय का स्रोत भी बनेगी।