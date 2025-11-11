Rajasthan: जेल से छूटते ही तस्करी, SUV से 543 किलो डोडा जब्त, एक गिरफ्तार, पुलिस पर तानी पिस्तौल

पुलिस ने चालक गोकलाराम को पकड़ लिया। एसयूवी में 27 कट्टों में भरा 543.62 किलो डोडा पोस्त, मैग्जीन व 35 जिंदा कारतूस मिले, जिन्हें लूनी थाना पुलिस को सौंपे गए। एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर बाड़मेर में सदर थानान्तर्गत सरली गांव निवासी गोकलाराम (32) पुत्र मोटाराम को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में एसआई गोरधनराम, एएनटीएफ के कांस्टेबल रमेश, रामनिवास व लूनी थाने के कांस्टेबल जितेन्द्रसिंह, देवाराम, गणपतलाल व इमरान शामिल थे।