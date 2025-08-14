Jodhpur: आज रात इतिहास रचेगा जोधपुर, एक साथ उड़ेंगे 550 ड्रोन, दिखाएंगे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की कहानी

इसमें आजादी की जंग में हमारे रियल हीरोज के बारे में बताने के साथ ही आजादी के दीवानों के संघर्ष को बताया जाएगा। करीब 15 मिनट का शो होगा। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शो शाम साढ़े सात बजे से पौने आठ बजे तक चलेगा।