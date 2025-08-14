Jodhpur: आज रात इतिहास रचेगा जोधपुर, एक साथ उड़ेंगे 550 ड्रोन, दिखाएंगे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की कहानी

जोधपुर के आकाश में गुरुवार शाम को उस समय इतिहास रचा जाएगा, जब 550 ड्रोन एक साथ उड़कर ऑपरेशन सिंदूर और हमारी स्वाधीनता की कहानी को प्रदर्शित करेंगे। भारत में यह पहला शो होगा, जब ड्रोन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर दिखाया जाएगा।
राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस के तहत मेहरानगढ़ में एटहोम कार्यक्रम के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से गढ़ की तलहटी से 550 ड्रोन उड़ेंगे, शहर के बाशिंदे इस शो को देख सकेंगे। शो के दौरान पहले स्वाधीनता की कहानी का प्रदर्शन होगा।
इसमें आजादी की जंग में हमारे रियल हीरोज के बारे में बताने के साथ ही आजादी के दीवानों के संघर्ष को बताया जाएगा। करीब 15 मिनट का शो होगा। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शो शाम साढ़े सात बजे से पौने आठ बजे तक चलेगा।
जालोरी गेट, मंडोर गार्डन पार्किंग, मसूरिया मंदिर, महामंदिर सर्किल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड प्रथम पुलिया पर एलईडी वॉल लगाई जाएगी। यहां इस शो को लाइव दिखाया जाएगा।
घंटाघर, गुलाब सागर, नवचौकिया, नई सड़क, चांदपोल, पावटा चौराहा, पांच बत्ती चौराहा, आखलिया चौराहा, शास्त्री चौराहा, पांचवीं रोड चौराहे पर साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अशोक उद्यान में रात 8:15 से 9:15 बजे तक म्यूजिकल नाइट होगी। इंडियन आइडल फेम पीयूष पंवार देशभक्ति गीत गाएंगे। लोक कलाकार राजस्थान की पारंपरिक कला प्रस्तुत करेंगे। छतरियों के बीच प्रदर्शनियां लगेंगी। इसके बाद मशहूर कवि और अभिनेता शैलेश लोढ़ा मंच पर प्रस्तुति देंगे।
अशोक उद्यान की छतरियों में चकरी नृत्य, चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया नृत्य और तेरहताली नृत्य की प्रस्तुति होगी। साथ ही लंगा और भपंग की भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में करीब डेढ़ सौ लोक कलाकार लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे।