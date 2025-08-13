Jodhpur Firing: जोधपुर में कोचिंग सेंटर के पास फायरिंग से सनसनी, छात्रा को लगा छर्रा

थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह ने बताया कि गोली चाय की दुकान के बाहर खड़ी एक पूर्व फौजी की कार के बोनट पर लगने के बाद छात्रा की कोहनी में उसका छर्रा लगा है। इससे छात्रा घायल हो गई। हालांकि अभी तक गोली चलाने वाले को सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस आस-पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है, ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके।