जोधपुर

Jodhpur Firing: जोधपुर में कोचिंग सेंटर के पास फायरिंग से सनसनी, छात्रा को लगा छर्रा

थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह ने बताया कि गोली चाय की दुकान के बाहर खड़ी एक पूर्व फौजी की कार के बोनट पर लगने के बाद छात्रा की कोहनी में उसका छर्रा लगा है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 13, 2025

Firing in Jodhpur
घटनास्थल की जांच करती पुलिस।

राजस्थान के जोधपुर के मानजी का हत्था क्षेत्र में बुधवार शाम को गोली चलने से दहशत मच गई। दरअसल जिस जगह पर गोली चली, वहां कई कोचिंग संस्थान हैं। वहीं शाम का वक्त होने के चलते कई छात्र-छात्राएं बाहर थे। सूचना मिलने पर महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है।

आरोपी का सुराग नहीं

थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह ने बताया कि गोली चाय की दुकान के बाहर खड़ी एक पूर्व फौजी की कार के बोनट पर लगने के बाद छात्रा की कोहनी में उसका छर्रा लगा है। इससे छात्रा घायल हो गई। हालांकि अभी तक गोली चलाने वाले को सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस आस-पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है, ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके।

Rajasthan: सीकर में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा, ब्रेनवॉश कर बांटते थे किताबें; पुलिस ने 14 लोगों को पकड़ा
सीकर
Conversion in Sikar

इलाके में दहशत

पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम को एक निजी कोचिंग सेंटर में एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही दो छात्राएं दुकान पर चाय पी रहीं थीं। इस दौरान कार लेकर सेवानिवृत्त फौजी हेमसिंह भी वहां पहुंचे। वे भी कार को खड़ी करके चाय पी रहे थे। इस दौरान गोली चलने के आवाज से दहशत फैल गई।

एमडीएम में भर्ती

गनीमत रही कि यह गोली किसी को भी सीधे नहीं लगी। गोली सबसे पहले कार की बोनट से टकराई, इसके बाद इसका छर्रा छात्रा की हाथ पर लगा। छर्रा लगने से रामड़ावास निवासी रीना पुत्री ओमप्रकाश बिश्नोई चोटिल हो गई। फिलहाल छात्रा का मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Independence Day 2025: कल जोधपुर पहुंचेंगे CM भजनलाल, 21 घंटे बिताएंगे सूर्यनगरी में, जानिए मिनट-टू मिनट कार्यक्रम
जोधपुर
Chief Minister Bhajanlal Sharma

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Firing: जोधपुर में कोचिंग सेंटर के पास फायरिंग से सनसनी, छात्रा को लगा छर्रा

