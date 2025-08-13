Jodhpur Firing: जोधपुर में कोचिंग सेंटर के पास फायरिंग से सनसनी, छात्रा को लगा छर्रा

राजस्थान के जोधपुर के मानजी का हत्था क्षेत्र में बुधवार शाम को गोली चलने से दहशत मच गई। दरअसल जिस जगह पर गोली चली, वहां कई कोचिंग संस्थान हैं। वहीं शाम का वक्त होने के चलते कई छात्र-छात्राएं बाहर थे। सूचना मिलने पर महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है।
थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह ने बताया कि गोली चाय की दुकान के बाहर खड़ी एक पूर्व फौजी की कार के बोनट पर लगने के बाद छात्रा की कोहनी में उसका छर्रा लगा है। इससे छात्रा घायल हो गई। हालांकि अभी तक गोली चलाने वाले को सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस आस-पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है, ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम को एक निजी कोचिंग सेंटर में एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही दो छात्राएं दुकान पर चाय पी रहीं थीं। इस दौरान कार लेकर सेवानिवृत्त फौजी हेमसिंह भी वहां पहुंचे। वे भी कार को खड़ी करके चाय पी रहे थे। इस दौरान गोली चलने के आवाज से दहशत फैल गई।
गनीमत रही कि यह गोली किसी को भी सीधे नहीं लगी। गोली सबसे पहले कार की बोनट से टकराई, इसके बाद इसका छर्रा छात्रा की हाथ पर लगा। छर्रा लगने से रामड़ावास निवासी रीना पुत्री ओमप्रकाश बिश्नोई चोटिल हो गई। फिलहाल छात्रा का मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है।