जोधपुर

बेटे की असमय मृत्यु से गमगीन परिवार के घर चोरी, नकदी व आभूषण ले उड़े चोर

पुत्रवियोग का दुख झेल रहे नारायणराम प्रजापत के घर चोरों ने नकदी और जेवरात चुरा लिए।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 03, 2025

theft

घर पर चोरी के बाद टूटे ताले और बिखरा सामान। पत्रिका

फलोदी शहर के कुम्हारों का बास क्षेत्र में शोक संतप्त परिवार को चोरों ने एक और गहरा आघात दे दिया। हाल ही में पुत्रवियोग का दुख झेल रहे नारायणराम प्रजापत के घर चोरों ने नकदी और जेवरात चुरा लिए। कुछ दिन पूर्व मोहनीदेवी पत्नी छोटमल प्रजापत के पुत्र का असमय निधन हो गया था। परिवार इस शोक से उभर भी नहीं पाया था कि गुरुवार रात को घर में चोरी की वारदात हो गई। मृतक के क्रियाकर्म के लिए उधारी पर जुटाई गई नकदी और वर्षों से संजोए गए गहने अलमारी तोड़कर चोर ले गए।

ताले टूटे, अलमारी खाली मिली

पीड़िता मोहनीदेवी के पुत्र नारायणराम प्रजापत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात को सभी सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान चोर बरामदे में रखी चाबी से ताला खोलकर घर में घुसे और उस कमरे को निशाना बनाया, जिसमें नकदी और गहने रखे थे। अलमारी का ताला तोड़कर चोर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी ले गए। सुबह चोरी का पता लगते ही परिजन स्तब्ध रह गए।

मोहल्लेवासियों में रोष फैला

तुरंत फलोदी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व अन्य साक्ष्य जुटाए। मामले की जांच जारी है। घटना की जानकारी फैलते ही मोहल्लेवासियों में रोष फैल गया। लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

03 Oct 2025 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / बेटे की असमय मृत्यु से गमगीन परिवार के घर चोरी, नकदी व आभूषण ले उड़े चोर

