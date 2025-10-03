बेटे की असमय मृत्यु से गमगीन परिवार के घर चोरी, नकदी व आभूषण ले उड़े चोर

फलोदी शहर के कुम्हारों का बास क्षेत्र में शोक संतप्त परिवार को चोरों ने एक और गहरा आघात दे दिया। हाल ही में पुत्रवियोग का दुख झेल रहे नारायणराम प्रजापत के घर चोरों ने नकदी और जेवरात चुरा लिए। कुछ दिन पूर्व मोहनीदेवी पत्नी छोटमल प्रजापत के पुत्र का असमय निधन हो गया था। परिवार इस शोक से उभर भी नहीं पाया था कि गुरुवार रात को घर में चोरी की वारदात हो गई। मृतक के क्रियाकर्म के लिए उधारी पर जुटाई गई नकदी और वर्षों से संजोए गए गहने अलमारी तोड़कर चोर ले गए।