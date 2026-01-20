Jodhpur Accident: जैसलमेर हाईवे पर भीषण हादसा, बस-टैंकर में भिड़ंत, 4 की मौत, 17 घायल, 1 यात्री का पांव कटा

जोधपुर। जैसलमेर हाईवे पर अरना-झरना के पास मंगलवार दोपहर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है। वहीं करीब 17 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इसमें कुछ की हालत बेहद गंभीर है। वहीं हादसे में एक यात्री का पांव भी कट गया। सूचना के अनुसार गुजरात नंबर की बस राजीव गांधी नगर की तरफ से आ रही थी, तभी टैंकर से टकरा गई।