जोधपुर

Jodhpur Accident: जैसलमेर हाईवे पर भीषण हादसा, बस-टैंकर में भिड़ंत, 4 की मौत, 17 घायल, 1 यात्री का पांव कटा

Jodhpur Bus-Tanker Accident: जोधपुर के जैसलमेर हाईवे पर अरना झरना के पास मंगलवार दोपहर बस और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 20, 2026

Road accident, Road accident in Jodhpur, Bus-Tanker accident, Bus-Tanker accident in Jodhpur, Jaisalmer Highway bus-tanker accident, Jodhpur news, Rajasthan news

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जैसलमेर हाईवे पर अरना-झरना के पास मंगलवार दोपहर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है। वहीं करीब 17 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इसमें कुछ की हालत बेहद गंभीर है। वहीं हादसे में एक यात्री का पांव भी कट गया। सूचना के अनुसार गुजरात नंबर की बस राजीव गांधी नगर की तरफ से आ रही थी, तभी टैंकर से टकरा गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद राजीव गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा राहत कार्य में जुट गई। आसपास के लोग भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों की मदद की। शुरुआती जानकारी के अनुसार सभी यात्री गुजरात के रमाना रुपण गांव निवासी बताए जा रहे हैं। 47 यात्रियों से भरी बस रामदेवरा से दर्शन कर वापस गुजरात लौट रही थी।

जानकारी के अनुसार, बस में सवार कई यात्री गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में लाया गया। पुलिस कमिश्नर सहित उच्च पुलिस अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के चलते आरएसी का जाब्ता भी बुला लिया गया है। वहीं घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर यातायात बहाल किया।

Updated on:

20 Jan 2026 05:50 pm

Published on:

20 Jan 2026 05:19 pm

Jodhpur Accident: जैसलमेर हाईवे पर भीषण हादसा, बस-टैंकर में भिड़ंत, 4 की मौत, 17 घायल, 1 यात्री का पांव कटा

