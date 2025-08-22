अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

फलोदी। युवती के अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर एडिट करन वायरल करने के मामले में जिले की मतोड़ा थाना की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि प्रेमाराम निरीक्षक प्रभारी साईबर सेल फलोदी मय टीम ने थाना मतौडा हल्का क्षेत्र मे अश्लील फोटो व वीडियो एडिट कर वायरल करने के आरोपी सुनिल (22) पुत्र रूगाराम रैगर निवासी देसलसर पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया है।
इस सम्बंध में प्रार्थीया ने गत 11 मई को रिपोर्ट पेश की कि आरोपी ने उसके फोटो व वीडियो को एडिट करके अश्लील बनाकर इंस्टाग्राम आईडी पर वायरल किया जा रहा है। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थीया की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया।
आरोपी को दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से प्रार्थीया के फोटो को ऐडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने के संबंध में आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है।