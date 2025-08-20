शादी करने की मिली ‘सजा’, पंचों ने लगाया लाखों का जुर्माना, अब कलक्टर से मांगी इच्छा मृत्यु

पंचायतों के दबाव में उन पर भारी-भरकम जुर्माने की मांग भी थोप दी गई। राजाराम से 21 लाख रुपए दलाराम से 11 लाख रुपए और जेठाराम से 7 लाख रुपए की मांग की गई है। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में लूणी व डांगियावास थानों में मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते पंचों के हौसले बुलंद हैं और वे रिश्तेदारों को भी धमका रहे हैं कि यदि वे बहिष्कृत परिवारों से संबंध रखेंगे तो उन्हें भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा।