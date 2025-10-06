Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

जोधपुर

Heavy Rain Alert: रात में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, चमकेगी बिजली-गिर सकते हैं ओले, भारी बारिश मचाएगी कोहराम

Rain Alert: मौसम विभाग ने राजस्थान के 10 जिलों में आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Oct 06, 2025

Lightning, Hailstorm and Heavy Rain Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यहां भी चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने इस दौरान आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, तेज सतही हवा (30-40 KMPH) की भी चेतावनी दी है। वहीं जयपुर शहर, अजमेर, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में मेघगर्जन और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।

जोधपुर में 9.2 मिमी पानी बरसा

पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार अलसुबह जोधपुर शहर के कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई। इस दौरान सड़कों पर पानी बहने लग गया। ग्रामीण इलाकों में भी तेज बारिश से खेतों में रखी हुई फसलें भीग गई। दिनभर रुक रुक छींटे गिरते रहे। मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ का असर मंगलवार को धीमा पड़ जाएगा। केवल बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बुधवार से मौसम एकदम साफ हो जाएगा। अगले एक सप्ताह तक शुष्क मौसम रहेगा।

सूर्यनगरी में सोमवार सुबह झालामण्ड, बासनी, कुड़ी, पाल सहित कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने सुबह 8.30 बजे तक 7.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री रहा। दिन चढ़ने के साथ सूरज व बादलों की आवाजाही बनी रही। दिन में रुक रुककर कई बार छींटे गिरे। दिन में कई बार घने बादल भी आए। शाम 5.30 बजे तक 1.4 मिमी बारिश मापी गई। कुल मिलाकर पूरे दिन में 9.2 मिमी बरसात हुई। दिन में तापमान 31.1 डिग्री रहा।

06 Oct 2025 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Heavy Rain Alert: रात में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, चमकेगी बिजली-गिर सकते हैं ओले, भारी बारिश मचाएगी कोहराम

