Heavy Rain Alert: रात में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, चमकेगी बिजली-गिर सकते हैं ओले, भारी बारिश मचाएगी कोहराम

सूर्यनगरी में सोमवार सुबह झालामण्ड, बासनी, कुड़ी, पाल सहित कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने सुबह 8.30 बजे तक 7.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री रहा। दिन चढ़ने के साथ सूरज व बादलों की आवाजाही बनी रही। दिन में रुक रुककर कई बार छींटे गिरे। दिन में कई बार घने बादल भी आए। शाम 5.30 बजे तक 1.4 मिमी बारिश मापी गई। कुल मिलाकर पूरे दिन में 9.2 मिमी बरसात हुई। दिन में तापमान 31.1 डिग्री रहा।