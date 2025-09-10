Patrika LogoSwitch to English

नेपाल में पहले से ही हमारे हवाई जहाज खड़े, वहां सभी भारतीय पूरी तरह सुरक्षित : गजेंद्र सिंह शेखावत

Nepal protests 2025: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने नेपाल से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए इस तरह के घटनाक्रम के बाद सीमाओं पर पैदा हुई असहज स्थिति के मद्देनजर कहा कि भारत हर दृष्टि से सुरक्षित है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 10, 2025

मीडिया से बात करते मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि नेपाल में रह रहे सभी भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पर्यटन और दर्शनार्थ की दृष्टि से वहां गए लोगों से लगातार संपर्क जारी है और उन्हें सुरक्षित लाने की व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की गई है।

बुधवार को जोधपुर पहुंचे शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नेपाल में नोटम लगने के कारण किसी तरह के एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है और उनके इवेक्युएशन का कार्य आज से ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए पहले से हमारे हवाई जहाज वहां खड़े हैं।

नेपाल में फंसी बयाना MLA ऋतु बनावत, स्पीकर देवनानी ने दी जानकारी; सकुशल वापस लाने के प्रयास जारी
जयपुर
Bayana MLA Ritu Banawat stuck in Nepal

सरकार पूरी तरह संवेदनशील

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच में सड़क मार्ग का रास्ता सबसे सुलभ मार्ग है। वह अब भी खुला है, लेकिन सभी एहतियात के मद्देनजर किसी भी भारतीय को कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह के ट्रैवल नहीं करने की हिदायत दी गई है। शेखावत ने कहा कि भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री पंजाब, हिमाचल और जम्मू में बाढ़ की स्थितियों का आकलन करके लौटे तो उन्होंने आते ही इन सारी व्यवस्थाओं की सुरक्षा संबधी कैबिनेट की उप समिति के साथ बैठक कर सारी स्थिति पर विचार किया। लिहाजा, हर स्थिति पर नजर रखी गई है।

नेपाल के साथ रोटी-बेटी का संबंध

शेखावत ने कहा कि नेपाल के साथ में हमारा रोटी-बेटी का संबंध है। वह हमारा मित्र देश है। हमारा उनसे दिल का रिश्ता है, जो हजारों साल पुराना है, इसलिए भारत में रह रहे नेपाली नागरिकों के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है। पहले भी ऐसी घटनाएं होने के बाद और आज जब इस तरह की घटना हुई है, तो हमारे संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

भारत हर दृष्टि से सुरक्षित

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने नेपाल से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए इस तरह के घटनाक्रम के बाद सीमाओं पर पैदा हुई असहज स्थिति के मद्देनजर कहा कि भारत हर दृष्टि से सुरक्षित है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि हर ऐसी परिस्थिति का जबाव देने के लिए सशक्त भी हैं और समर्थ भी। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आस्था इतनी प्रबल है कि भारत में आज ही नहीं, आने वाले 100 साल में भी इस तरह की परिस्थिति बने, इसकी कोई संभावना नहीं।

विपक्ष का बैलेट पर सवाल उठाना हास्यास्पद

उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर शेखावत ने कहा कि जो लोग कल ईवीएम पर संदेह व्यक्त कर बैलेट को सही बता रहे थे, वो लोग अब बैलेट पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है।

शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी और सुदर्शन रेड्डी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया, तब मैंने कहा था अगर, अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया गया तो निश्चित रूप से सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का जितना मत है, उससे भी 20-25-30 वोट अतिरिक्त मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर, कोई अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेगा तो भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा और वही हुआ, सीपी राधाकृष्णन बड़े अंतर से जीते।

‘मेरी आवाज नहीं दबा पाओगे’, विधानसभा में गरजे CM भजनलाल, बोले- सस्ती लोकप्रियता के लिए नौटंकी कर रहे कांग्रेसी
जयपुर
CM Bhajanlal

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / नेपाल में पहले से ही हमारे हवाई जहाज खड़े, वहां सभी भारतीय पूरी तरह सुरक्षित : गजेंद्र सिंह शेखावत

