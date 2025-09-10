नेपाल में पहले से ही हमारे हवाई जहाज खड़े, वहां सभी भारतीय पूरी तरह सुरक्षित : गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने नेपाल से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए इस तरह के घटनाक्रम के बाद सीमाओं पर पैदा हुई असहज स्थिति के मद्देनजर कहा कि भारत हर दृष्टि से सुरक्षित है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि हर ऐसी परिस्थिति का जबाव देने के लिए सशक्त भी हैं और समर्थ भी। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आस्था इतनी प्रबल है कि भारत में आज ही नहीं, आने वाले 100 साल में भी इस तरह की परिस्थिति बने, इसकी कोई संभावना नहीं।