सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई को जल्द मिलने वाली है अस्पताल से छुट्टी, जानिए सोशल मीडिया पर क्या बोले यूजर्स

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई की सेहत में काफी सुधार आया है। अनिता बिश्नोई की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उनको जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अस्पताल सूत्रों का भी कहना है कि चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। अब उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।