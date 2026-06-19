क्या ‘काला हिरण’ फिल्म की जोधपुर में होगी शूटिंग? अपने हर प्रोजेक्ट से चर्चा में रहने वाले अमित ज्याणी ने इंटरव्यू में खोले कई राज

Kala Hiran Producer Amit Jani Interview: उत्तर प्रदेश के प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता और ज्वलंत व समसामयिक मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले चर्चित निर्माता अमित ज्याणी इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं। अमित ज्याणी को व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ज्याणी की शिकायत पर जोधपुर के रातानाडा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू कर दी है। 'उदयपुर फाइल्स' (कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित), 'काला हिरण', 'कराची टू नोएडा' जैसी लीक से हटकर फिल्में बनाने की घोषणा कर चर्चा बटोरने वाले अमित ज्याणी से उनकी आगामी योजनाओं, सिनेमा के बदलते रुख और सामाजिक मुद्दों पर उनकी बेबाक राय को लेकर राजस्थान पत्रिका रिपाेर्टर नन्दिनी व्यास की विशेष बातचीत के कुुछ अंश…